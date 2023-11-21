Росія обійшла санкції та отримала з Чехії важливі деталі для вертольотів Мі-8, – розслідування

Trap Aggressor скерував запит чеській компанії із серійними номерами 20 силових блоків для Мі-8, які опинились у Росії. PBS Velka Bites вказала, що дев’ять із них у 2021 році продали індійським ВПС, чотири – заводу в Казахстані та ще один – індійській Deep Engineering.

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Спеціальні силові установки для гелікоптерів Мі-8 виробництва чеської компанії PBS Velka Bites й надалі надходять до Росії через посередників в Азії. Про це йдеться у розслідуванні ініціативи Trap Aggressor, повідомляє Kyiv Independent.

Для ремонту цих вертольотів та будівництва нових потрібні відповідні компоненти. Принаймні один з них, важливий силовий агрегат, необхідний для запуску головного двигуна гелікоптера, не виробляється на території Росії.

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Необхідний силовий агрегат виробляється тільки в Чехії на першому машинобудівному заводі Velka Bites (PBS Velka Bites) у Брно. Теоретично міжнародні санкції повинні унеможливити її отримання росіянами.

Дані розслідування свідчать про те, що індійська компанія Space Era Materials And Processes (Space Era) напряму постачала енергоблоки для КХП в Росії через Індію. Аналітики Trap Aggressor виявили, що керівництво Space Era підтримує тісні зв’язки з Росією, що потенційно вказує на те, що Москва для постачання частин для вертольотів у Росію все ж використовує саме індійську компанію.

За інформацією розслідувачів, причетний до цієї схеми також авіаремонтний завод № 405 в Казахстані. Підприємство отримало силові установки, а згодом відправило їх до РФ після відповідного ремонту.

Trap Aggressor скерував запит чеській компанії із серійними номерами 20 силових блоків для Мі-8, які вже опинились у Росії. PBS Velka Bites у відповідь вказала, що дев’ять із них у 2021 році продали індійським ВПС, чотири – заводу в Казахстані та ще один – індійській Deep Engineering.

Взуття для армії РФ з Європи

За інформацією Trap Aggressor, чотири російські виробники взуття безперешкодно закуповують сировину в Європі та виконують замовлення для Міноборони РФ. "Донобувь", "Фарадей", "Искож" і "Юничел", які виробляють армійське взуття, закупили шкіру, клей, запчастини для взуттєвих верстатів та іншу сировину і витратні матеріали. За 10 місяців поточного року напряму компанії імпортували продукції європейських компаній на 4,1 мільйона доларів.

Нагадаємо, 20 листопада президент Володимир Зеленський запропонував запровадити санкції на компанії РФ і РБ на 50 років. Ініціатива передбачає зупинити виконання економічних і грошових зобов'язань за операціями військового призначення та подвійного використання.