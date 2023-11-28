Ефективна стратегія: аналітик розкрив мотиви ударів по території РФ (відео)

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, обидві воюючі сторони активно використовують дрони-камікадзе. Завдяки операціям ГУР МОУ вдається знижувати бойовий потенціал противника.

Вибухи на території Російської Федерації стають регулярним явищем і це в деяких випадках значно знижує бойовий потенціал противника. Про це заявив аналітик і директор Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 28 листопада.

За його словами, якщо йдеться про удар по російських підприємствах, які прив'язані до військово-промислового комплексу, тоді це дуже ефективна стратегія, яка завдає шкоди Кремлю.

"Російська та українська сторона дійсно зараз дуже активно використовує дрони. Щодо російських атак ми й так усе знаємо. Що стосується українських, то ГУР МОУ насамперед реалізує ефективну стратегію ударів по промислових об'єктах РФ. Зокрема, по підприємствах, на яких виготовляють різні зразки військової техніки", — заявив Сергій Згурець.

Окремо було зазначено, що військове керівництво України дуже ретельно підбирає цілі в Росії. Напередодні був атакований Смоленський авіаційний завод, де збирають ракети Х-59.

Пізніше також була атака по місту Тула. Там розташоване підприємство "Сплав", де виготовляли боєприпаси для РСЗВ, каже Сергій Згурець.

"Тобто цілі, які визначаються на території РФ, як пріоритетні, будуть і надалі реалізовуватися для ударів українськими дронами. Єдиним відкритим питанням залишається масштаб таких атак", — додав аналітик.

Нагадаємо, 26 листопада військовий експерт Петро Черник розповів, що на території Російської Федерації є дві першочергові цілі для ЗСУ. За його словами, удари по них допоможуть знизити бойовий потенціал окупантів.