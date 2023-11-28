"Чорні піски": у Маріуполі в 15 разів зріс радіаційний фон через дії окупантів

За словами радника мера міста Петра Андрющенка, постійні бомбардування та обстріли міста в умовах російської окупації спровокували підвищення рівня радіаційного фону на пляжі "Піщаний" у районі порту.

У Маріуполі зафіксовано перевищення радіаційної норми в 15 разів. Загарбники намагаються заспокоїти місцеве населення, однак насправді вони лише намагаються замаскувати свої нові військові злочини. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

"У Маріуполі зафіксували в 15,5 разів підвищений радіаційний фон на пляжі "Піщаний" у районі порту. Рівень становив 4,04 мкЗв/год за рівня безпеки для людини 0,26 мкЗв/год. Тобто в 15 разів більше безпечного", — розповідає Андрющенко.

Помічено, що місцеві пропагандисти пояснювали збільшення рівня радіації як "безпечне" для жителів явище, а також пов'язували його з "недавнім штормом".

Утім, як підкреслює Андрющенко, обидва виправдання помилкові.

"Дійсно, в районі пляжу "Піщаний" існують так звані "чорні піски", які "фонять". І справді, точковий рівень радіації цих пісків за нормального життя міг нашкодити, тільки якщо проводити тут системно купу часу", — пояснює радник мера Маріуполя.

Проте, згідно з його твердженнями, справжньою причиною "оголення чорних пісків" є не шторм, а постійні бомбардування та обстріли міста в умовах російської окупації.

"Однак не тільки "Піщаний". Якби хтось виміряв рівень радіації на "Азовсталі" наразі, а також зробив аналіз складу ґрунту і пилу, що розносяться вітром по місту і дощем у море, то картина стала б по-справжньому апокаліптично яскрава", — підкреслює Андрющенко.

Він зазначив, що саме тому окупанти зараз не проводять там заміри з метою приховати вчинений ними екоцид.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують перекидати колони техніки з окупованого Маріуполя в напрямку Запоріжжя. У місті помітили 5 військових вантажівок. У трьох із них було багато людей не у військовій формі.

17 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про приїзд ворожих підрозділів, які базуються на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази.