Ракети, Shahed та розвідувальний "Орлан": в ЗСУ розповіли деталі нічного обстрілу ЗС РФ (фото)

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що в результаті удару по житловому будинку Нікополю загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки – 65 та 63 років.

Цієї ночі, 28 листопада, протиповітряна оборона знищила ударний безпілотників типу Shahed, а на ранок на півдні — розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗС України.

Також, як зазначають в ПС ЗСУ, уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9-ї ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М".

Окупанти нанесли ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо

В ніч на вівторок, 28 листопада, російські окупанти вдарили ракетою по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, всі деталі ворожого удару нині встановлюються.

Крім того, окупанти з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники.

За інформацією голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула на ранок після ворожої атаки ситуація контрольована. У Криворізькому районі, за його інформацією, обстрілів не було.

ЗС РФ "вдарили" по Нікополю

Як повідомив Сергій Лисак, у вівторок зранку, 28 листопада, окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Влучили по житловому будинку.

"Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці", — заявив очільник ОВА.

За його словами, загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки – 65 та 63 років. Крім того Лисак наголосив, що під завалами можуть знаходитися люди.

Нагадаємо, раніше керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод запалювальними снарядами, намагаючись його підпалити.