Україна та Італія розпочали перемовини щодо укладення угоди про гарантії безпеки

Співрозмовники обговорили відповідні спільні кроки та підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди.

Україна та Італія можуть укласти угоду щодо безпекових гарантій. Відповідні консультації розпочалися за дорученням президента Володимира Зеленського. Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

Перший раунд обурення вже триває. Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента, очолив українську переговорну групу.

"Саме Італія головуватиме в "Групі семи" наступного року", – заявив посадовець.

Жовква наголосив на значному внеску італійських друзів у захист нашої держави та наближення спільної перемоги над Росією. Надання Італією гарантій безпеки стане важливим кроком до наближення членства України в ЄС і НАТО.

Співрозмовники обговорили відповідні спільні кроки та підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди. Представники країн також узгодили графік подальшої комунікації.

Гарантії безпеки для України

Напередодні Вільнюського саміту НАТО, аналітики та політики розцінили подібні пошуки моделі як варіант замість вступу до Альянсу. Дійсно, йшлося про те, що США та країни Альянсу, зокрема, Великобританія, Франція, Німеччина, розглядають альтернативу на період пошуку політичного рішення про вступ — надання Україні безпекових гарантій, які має Ізраїль.

Президент Володимир Зеленський привіз запевнення, що Україна матиме безпекові гарантії, узгоджені з державами "Групи семи". Спільну заяву опублікував британський уряд, вказавши на зобов’язання країн G7 продовжити надання "допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі". А президент США Джо Байден, коментуючи домовленості запевнив, що "українська делегація везе додому значну перемогу України у сфері безпеки".

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо Кіпр долучився до переговорів про гарантії безпеки для Києва. Підтримка ще однієї держави, як зазначив керівник української держави, сприятиме зміцненню європейської безпеки.