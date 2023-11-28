РФ не зможе створити нові МіГи під "Кинджали" після ударів по Смоленському заводу, — експерт

Військовий експерт Петро Черник підкреслив, що ураження літаків МіГ-31К — це "дуже хороша" для України новина. З його слів, атаки БПЛА по ворожих об’єктах мають почастішати.

Удар по Смоленському авіаційному заводу може бути "дуже хорошою новиною" для України, якщо були уражені носії ракет "Кинджал" МіГ-31К. Про це в ефірі телемарафону 27 листопада заявив військовий експерт Петро Черник.

"МіГів, модернізованих саме під "Кинджал", усього 10 одиниць. І якби направду саме ці МіГи підпали під удар — то це дуже хороша для нас новина", — підкреслив він.

Аналітик пояснив, що Росія більше не здатна будувати такі літаки. Наймолодший МіГ-31К був випущений ще у 1994 році.

"А взагалі в стратегічному контексті якраз нищення воєнно-промислового комплексу, якраз удари по усіх типах заводів, котрі виробляють зброю, і є тим стратегічним завданням, котре у перспективі може переламати хід війни, але є нюанс — масштабованість має значення", — додав Черник.

Він пояснив, що атаки одного-двох дронів — це добре, але потрібно бити по ресурсах ЗС РФ як вони це роблять по Україні.

"Хоча б кілька десятків на добу упродовж, скажімо, пів року. От тоді дійсно буде результат", — зазначив експерт.

Коментар Петра Черника (про МіГ-31К — з 1:57)

Нагадаємо, зранку 26 листопада безпілотники атакували Смоленський авіаційний завод. Повідомлялося, що ніхто не постраждав, але було пошкоджено дах і балку перекриття одного з цехів.

Пізніше у ЗМІ з посиланням на українську розвідку проінформували, що атака БПЛА пройшла успішно та "досягла поставлених цілей".