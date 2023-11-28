Росія перекидає велику колону техніки через Маріуполь, — Андрющенко (відео)

За інформацією радника мера міста Петра Андрющенка, масово затоплені місця базування окупантів в Седово та Менлекіне — Ялта. Також значно ускладнений рух "старою" дорогою Урзуф-Бердянськ.

Російські окупанти перекинули велику колону вантажівок через тимчасово окупований Маріуполь в напрямок Новоазовська. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, з Бердянського напряму окупанти перекинули щонайменш 10 вантажівко з БК, які супроводжували правоохоронці.

"Військові переміщення не зупинились через мегашторм. Щонайменш 10 вантажівко з БК та "мотлохом" у супроводі військової поліції вказує на перекидання саме пірозділу", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначив Андрющенко, знову спостерігається збільшення колон паливозаправників.

Затоплено місця базування ворога, рух ускладнений

"З хорошого. Масово затоплені бази базування окупантів в Седово (Новоазовський район), Менлекіне — Ялта (Маріупольский район/Мангушська частина)", — додав радник мера.

За його інформацією, значно ускладнений рух "старою" дорогою Урзуф-Бердянськ.

"Тотальни перебої зі звяком внесли певний хаос в організацію заходів з ліквідування наслідки непогоди", — наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, також сьогодні, 28 листопада, Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі зафіксували перевищення радіаційної норми в 15 разів. Загарбники намагаються заспокоїти місцеве населення, однак насправді вони лише намагаються замаскувати свої нові військові злочини.