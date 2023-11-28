"Ідея обговорюється": у Раді хочуть запровадити демобілізацію військових через 18 або 36 місяців служби

За словами члена комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, влада планує системно врегулювати питання, пов'язані з відпустками, зокрема, тих, хто повернувся з полону, у разі народження дитини та інше.

У Верховній Раді обговорюють ідею демобілізації військових через 18 або 36 місяців безперервної служби. Остаточного рішення щодо цього немає, ідея перебуває на рівні обговорення. Про це заявив член комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі виданню "Obozrevatel".

Згідно з його заявою, у межах соціального захисту передбачається системно вирішувати питання, пов'язані з відпустками, зокрема у тих, хто повернувся з полону, а також у разі народження дитини та інших життєвих ситуацій.

"Наприклад, пропонується нова додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, які звільнені з полону (окрім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і хоче звільнитися). Серед ключових пропозицій — законодавчо закріпити право військових на демобілізацію. У парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 або 36 місяців безперервної служби, однак поки що це на рівні обговорення й остаточного рішення щодо цього немає", — зазначив парламентарій.

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