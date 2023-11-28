З Харківщини примусово евакуювали 296 дітей, ще двох не знайшли, — поліція (фото)

Як інформують правоохоронці, за списком жителів в Курилівській громаді мали б перебувати ще дві дитини – це дівчата 2012 та 2018 років народження. Ймовірно, вони з матір’ю виїхали з території району.

Завершили евакуацію всіх неповнолітніх з Куп'янського району Харківщини. Загалом врятували 296 дітей. Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Харківської області

Правоохоронці Харківщини уточнили, що евакуація з небезпечної території відбулась з 3 по 26 листопада.

"Правоохоронці разом з волонтерами завершили евакуацію дітей з Куп'янського району. Обов’язкова евакуація родин з дітьми в примусовий спосіб у Куп'янському районі проводилася з 3 по 26 листопада поточного року", — йдеться у повідомленні

За словами поліції, до евакуаційних заходів були залучені 30 працівників Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, екіпажі полку поліції особливого призначення "Білі янголи", бійці корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), волонтери та місцева влада.

"Всі евакуйовані доставлені до безпечних місць", — наголошують у дописі правоохоронці.

Встановлюють місця перебування ще двох дітей

Правоохоронці повідомили, що за списком жителів на території Курилівської громади мали б перебувати ще дві дитини – це дівчата 2012 та 2018 років народження.

За адресою проживання, як уточнюють в поліції, діти були відсутні. За попередньою інформацією, вони з матір’ю виїхали з території району.

Нагадаємо, також сьогодні, 28 листопада, Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти перекинули велику колону вантажівок через тимчасово окупований Маріуполь в напрямок Новоазовська.