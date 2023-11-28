Китайці віртуально збили B-21 "гіперзвуковою" ракетою: результати моделювання

Американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider має низьку радіолокаційну сигнатуру і може завдати значної шкоди китайській ППО. Водночас для нього може стати несподіванкою можливості "гіперзвукових" ракет НВАК.

Китайські вчені за допомогою симуляції виявили, що їхні "гіперзвукові" ракети здатні перехоплювати американські стелс-літаки, такі як B-21 Raider. При цьому під час моделювання було враховано можливість комунікації між ракетами за допомогою технологій штучного інтелекту (ШІ). Про це 27 листопада розповіли оглядачі South China Morning Post.

Військове моделювання було проведено групою дослідників під керівництвом доцента Чен Цзюня з Північно-Західного політехнічного університету в Сіані. Китайські фахівці виявили, що завдяки використанню новітнього обладнання та інноваційних стратегій Китай має перевагу в плані раннього виявлення об'єктів потенційного противника.

"У змодельованому військовому сценарії обладнання, що нагадує стелс-апарат B-21, і відповідний йому безпілотник були успішно перехоплені китайськими ракетами "повітря-повітря", які можуть похвалитися вражаючою максимальною швидкістю в 6 Махів", — йдеться у звіті.

Можливості B-21

Китайські експерти зазначили, що хоча цей бомбардувальник нового покоління здатний розвивати швидкість близько 1000 км/год, що трохи нижче за швидкість звуку, він буде відігравати центральну роль у стратегії ВПС США Penetrating Counter Air (Проникливий протиповітряний напад — PCA), орієнтованої на потенційні битви з китайськими військовими.

Радіолокаційна сигнатура B-21 дуже низька, тому в разі конфлікту він може проникнути глибоко за лінію фронту і скинути велику кількість ракет або бомб по Китаю, зруйнувавши основну оборонну інфраструктуру Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Таким чином, бомбардувальник становить серйозну загрозу китайській системі ППО, яка традиційно значною мірою залежить від систем радіолокаційного попередження, розташованих на суходолі, в морі або на повітряних платформах, підкреслили фахівці.

Можливості китайських ракет

Водночас моделювання, проведене групою Чена, показало, що потужність китайських так званих гіперзвукових ракет, оснащених інноваційним твердопаливним імпульсним двигуном, може вільно змінюватися під час польоту. Ці ракети можуть спочатку досягати ближнього космосу, а потім спускатися на ворожі літаки на винятково високих швидкостях.

У симуляції американський стелс-літак, оснащений передовими сенсорами, виявив ракету, що наближається, на ранній стадії запуску. Він одразу ж виконав різкий розворот, щоб ухилитися від атаки, але ракета миттєво перемкнулася на безпілотник, який супроводжував B-21, а ціль атаки була перехоплена іншою ракетою завдяки ШІ. Це виявилося досить несподіваним для бомбардувальника.

"Зазвичай вважається, що гіперзвукова зброя може атакувати тільки нерухомі або повільно рухомі цілі через складність управління в польоті на високій швидкості. Але в змодельованому бою китайські ракети могли здійснювати різкий поворот незабаром після запуску, що дало змогу ШІ розробити кілька планів атаки, які раніше вважалися нездійсненними", — підсумували китайські експерти.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія 10 листопада відбувся перший відкритий політ бомбардувальника Військово-Повітряних Сил США B-21 Raider. За словами журналістів Reuters, за подією спостерігали близько 40 ентузіастів-фотографів.