"Монолог про капітуляцію": помічник Блінкена радить зачекати рік до перемовин України та РФ

У Держдепі США підтвердили, що не тиснуть на Київ у питанні мирних перемовин з Москвою. Пояснили, що на сьогодні Кремль не готовий до діалогу на цю тему.

Президент РФ Володимир Путін не збирається вести перемовини з Україною. При цьому немає зовнішніх сил, які примушували б Україну до таких перемовин. Про те, коли саме Путін та РФ будуть готові до мирних перемовин, заявив помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн під час брифінгу у Білому домі.

Заява О’Браєна пролунала під час спілкування зі ЗМІ, присвяченого майбутній поїздці Державного секретаря Ентоні Блінкена до Брюсселя. Один з журналістів просив прокоментувати публікацію в німецькому виданні Bild, у якій йшлося про існування німецько-американського плану щодо підштовхування України до перемовин. Помічник Держсекретаря Ентоні Блінкена стверджує, що США такої політики не проводять, оскільки на даному етапі війни росіяни ще не готові до діалогу.

Зі слів посадовця, американський уряд поки що не бачить, щоб Путін був готовий вести якийсь діалог з Україною. На думку урядовців, він планує протриматись мінімум рік і лише тоді, можливо, почнеться розмова.

"Нам здається, що президент Путін говорить про те, щоб почекати принаймні ще рік або більше, перш ніж він подумає про припинення цієї війни", — сказав помічник Блінкена.

Наразі будь-який тиск на Україну — "безглуздий" і призвів би лише до ведення монологу на тему миру, заявив посадовець. При цьому він назвав подібні можливі дії українського уряду "монологом про капітуляцію".

"Було б безглуздо вести дискусію з боку України – це не діалог; це монолог капітуляції. Тому це не є частиною нашої політики", — заявив представник Держдепу Джеймс О’Браєн.

Відповідь представника Держдепу щодо перемовин РФ та України Фото: Скриншот

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, західні ЗМІ опублікували прогноз щодо перебігу війни в Україні у 2024 році. При цьому вказали, що допускають деякі невеликі просування Росії, яка матиме перевагу у живій силі і техніці. Своєю чергою Україна зосередиться на будівництві оборонних споруд та навчанні військових, вважають медіа.

Тим часом журналісти Фокусу поспілкувались з директором Інституту Трансформації Північної Євразії Володимиром Горбачем, який погодився з оцінками, які пролунали у заяві представника Держдепу США. Експерт наголосив, що Путін бреше, коли публічно говорить про готовність вести мирні перемовини. Насправді він планує добитись невеликої паузи і потім продовжити війну.

Між тим президент України Володимир Зеленський 20 листопада заявив, що попереду Україну чекають важкі часи. При цьому голова держав визнав, що російсько-українська війна має затяжний характер.

Нагадуємо, ЗМІ розповіли про результати візиту спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука до Брюсселю. Зокрема, стало відомо про те, що Європарламент офіційно підтримав намір України вступити до ЄС.