Фінляндія повністю закрила кордон із Росією (карта)

Влада країни повідомила, що закрила прикордонні пункти через побоювання, пов'язані з нелегальною міграцією з боку РФ.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що через побоювання, пов'язані з нелегальною міграцією, кордон із Росією повністю закривається. Про це Орпо повідомив на пресконференції 28 листопада, передає Sky News.

Донедавна у Фінляндії залишався відкритим лише один прикордонний пункт після того, як уряд закрив сім інших через приплив мігрантів із Близького Сходу та країн Африки.

Гельсінкі звинувачує Москву в тому, що представники російської влади цілеспрямовано супроводжують мігрантів до кордону.

Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" назвав таку стратегію Кремля "тактикою гібридної війни".

Голова фінського МЗС Еліна Валтонен раніше анонсувала, що кордон закриють до 13 грудня.

Кордон Фінляндії та РФ: карта

На карті вище зазначений білим перехід Раджа-Йосеппі, який закрився останнім.

Фінляндія стала країною-учасницею НАТО на початку поточного року на тлі стурбованості через російську агресію в Україні.

Нагадаємо, що за оцінками ISW, мігранти мерзнуть не зі своєї волі, а Кремль розв'язав гібридну війну проти Фінляндії.

Також повідомлялося, що в ЄС вирішили посилити прикордонний контроль і відправити додатковий персонал на кордон РФ і Фінляндії.