Виплати ВПО: у деяких областях України переселенці зможуть отримати нову грошову допомогу

Завдяки грошовій допомозі певні категорії українців, які мають статус ВПО, зможуть сплачувати за оренду житла та комунальні послуги протягом 6 місяців.

Деякі українці, які є внутрішньопереміщеними особами (ВПО), зможуть отримати нову фінансову допомогу на оплату оренди житла. До 10 грудня 2023 року ще є час, щоб зареєструватися і взяти участь у проєкті. Про це повідомляє видання "На пенсії".

"У рамках проєкту "Надання невідкладної допомоги для підготовки до зими потерпілим від конфлікту громад та підтримки громад на звільнених територіях" жителі деяких областей зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла внутрішньо переміщеним особам", — йдеться у матеріалі.

Цей проєкт діє завдяки чеській гуманітарній організації "Людина у біді" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України. Його метою є покращення умов проживання домогосподарств ВПО з постраждалих від російської агресії регіонів країни.

Завдяки фінансовій підтримці ця категорія українців зможе покривати щомісячні витрати на оренду житла та комунальні послуги протягом 6 місяців.

Хто може отримати нову грошову допомогу

Цей проєкт розрахований для переселенців, які знаходяться у Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій та Житомирській областях, мають статус ВПО та їхні родини складаються з трьох і більше осіб, а саме:

що проживали на території громад, розташованих у районах проведення активних бойових дій або що знаходяться на тимчасово окупованій території;

під загрозою виселення з місця компактного проживання (де проживають нині);

яким загрожує виселення з їхнього нинішнього житла;

які проживають у незадовільних умовах.

Хто ще може стати учасником проєкту

Пріоритет надаватиметься наступним родинам:

що складаються з трьох і більше дітей віком до 18 років;

з тільки з одним опікуном чи батьком;

в яких є вагітна жінка;

з жінками, що годують грудьми;

в яких є задокументовані діти, яких прийняли без супроводу дорослих;

що мають у складі маломобільних людей, осіб з хронічними; захворюваннями або наявною інвалідністю;

в яких через російську житло частково постраждало або повністю зруйновано.

Зазначається, що участь у проєкті можуть взяти ті домогосподарства, які отримують чи вже отримували фінансову підтримку на оренду житла від організації "Людина у біді". Однак вони не матимуть пріоритету при відборі в програмі. Щоб отримати допомогу, необхідно оформити заявку на участь та подати її онлайн чи особисто до гуманітарної організації до 10 грудня 2023 року. Відповідь повинна надійти на вказаний номер телефону протягом 30 днів після закінчення терміну реєстрації.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що виплати для переселенців планують змінити. З 1 вересня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) виплату допомоги на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших, — припинили.