Не для Залужного: країни НАТО продають зброю "технологічного прориву" третім країнам, — МЗС Литви

Зі слів очільника литовського МЗС, сучасну зброю продають будь-куди, лише не в Україну. Між тим європейці мають бути особливо зацікавлені в її перемозі, щоб не почалась нестабільність.

Країни-члени НАТО мають зброю, яка могла б забезпечити "технологічний прорив", згаданий головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним. Однак її не надають Україні, натомість продають країнам третього світу. Про ситуацію щодо постачання Києву сучасної зброї зробив заяву міністрі зовнішніх справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Заява пролунала під час пресконференції у Брюсселі, яка відбулась перед нарадою міністрів МЗС Північноатлантичного альянсу.

Ландсбергіс висловив упевненість, що країни НАТО мають зброю, про яку говорив генерал Залужний у колонці для видання The Economist. Якби Україна отримала її, то досягнула "технологічного прориву". Натомість цю зброю продають у треті країни і будь-куди, але не надають Україні, заявив литовський міністр.

"Я знаю, що у нас зараз є озброєння, які потрібні Україні. Вони тут, вони не використовуються, ми відправляємо їх до третіх країн, ми продаємо їх будь-куди, але не відправляємо Україні", — сказав посадовець.

Між тим в руках Залужного ця зброя дала б можливість "адаптувати стратегію" і добитись на полі бою бажаного результату.

"Якщо ми відкриваємо свої поставки для нього, він може робити будь-що", — заявив Ландсбергіс під час виступу перед журналістами.

Також у дописі в соцмережі X (раніше — Twitter) литовський очільник МЗС зауважив, чому Європі важливо допомагати Україні відновити свої кордони. З його слів, якщо цього не зробити, то "ми відкриємо ворота нестабільності, і знадобиться дуже багато часу, щоб їх закрити".

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, 28 листопада пролунала заява помічника Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Посадовець відреагував на питання журналістів щодо можливості мирних перемовин РФ та України. З його слів, Україну не підштовхують до перемовин, бо Росія мінімум рік ще не буде готова до діалогу. Якщо ж почати говорити про це зараз, то це буде розмова про "капітуляцію", пояснив представник Держдепу.

Водночас західні ЗМІ опублікували своє бачення перебігу війни у 2024 році. Зокрема, вказали, що у новому році Україна посилить фортифікаційні споруди. Тоді як РФ і далі буде використовувати перевагу в ресурсах — живої сили, техніки, грошей.

Нагадуємо, експерти пояснили, що буде, якщо почати перемовини з Росією. Згідно з деякими оцінками, війна стане схожою на бойові дії, які вісім років відбувались на Донбасі під час гібридних дій Кремля.