Оновлений Leopard 1A5 з безпілотною баштою: експерти пояснили, чи потрібен ЗСУ такий танк (відео)

Завдяки новітній безпілотній башті екіпаж танка Leopard 1A5 більш захищений і отримує більше інформації про поле бою, пояснили експерти. Однак модернізація бронемашини вимагає додаткових витрат, які можуть стати непідйомними.

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Україна має шанс отримати ще одну модернізовану версію танка Leopard 1A5, оснащеного безпілотною баштою Cockerill 3105. Безпілотну башту розробила бельгійська компанія, яка сподівається "продати" цю ідею для використання ЗСУ. Експерти проаналізували, чи скористаються цією модернізацією українські військові. Результати аналізу ситуації з оновленням Leopard 1A5 опублікували на порталі Defence24.

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При усіх перевагах встановлення безпілотної башти викликає низку проблем, вказують експерти. Тому сумніваються, що вона викличе зацікавлення в Україні.

У статті порталу Defence24 вказали, що бельгійська компанія John Cockerill на збройній виставці показала новацію — безпілотну башту Cockerill 3105, яку можна встановити на танк Leopard 1A5. Конструктори перелічили переваги нового покращення німецької бронемашини: підвищується захист екіпажу, підвищується ситуаційна обізнаність екіпажу, зростає амплітуда гармати (зростає кут підйому), зростає вогнева міць. Башта обладнана гарматою калібру 105 мм, яка здатна зробити 12-16 пострілів за хвилину. Матеріал, з яких зроблено башту — алюміній. Новацію презентували ще у 2022 році, нагадали автори.

Експерти наголосили, що модернізація пов'язана з низкою проблем, з якою може зіштовхнутись Україна. По-перше, конструкція безпілотної башти має певну особливість — вона вища за висоту танка. Тому, щоб встановити башту, потрібно додати певне кільце. Вартість оновленої башти не відома, однак це додаткове кільце здорожчує переробку танка. Однак дуже сумнівно, що в України знайдуться зайві кошти, щоб витратити їх на це, пояснили на Defence24.

Башта Cockerill 3105 для Leopard 1A5 Фото: Defence24

Ще одна проблема — витрати на запчастини для танка Leopard 1. Експерти вказали, що німецьку бронемашину вже не раз модернізували з моменту випуску першого варіанта у Німеччині у 1965 році. Україна отримує техніку з багатьма різними вдосконаленнями — тобто повинна мати відповідний асортимент запчастин. Між тим запчастин мало, вони закінчуються і на їх придбання також потрібні додаткові кошти. Тому сумнівно, вказують на Defence24, що ЗСУ спокуситься на безпілотну башту — це викличе чергові витрати на нові запчастини.

В підсумку експерти Defence24 резюмували, що бельгійська ідея щодо безпілотної башти запізнилась в часі.

"Бельгійська модернізація є не лише пропущеним ударом, але й запізненням на багато років.", — наголошується у статті.

Зброя ЗСУ — деталі постачання танків

Зазначимо, про постачання в Україну різноманітного парку танків Leopard стало відомо взимку 2023 року, коли створили так звану "танкову коаліцію" під час засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайн. Міністри оборони низки країн погодились надати ЗСУ Leopard 1А5 та Leopard 2А4. Також були й інші види бронемашин: RT-91 Twardy, M1A1 Abrams тощо. На основі заяв партнерів на порталі "Слово і Діло" створили відповідну інфографіку.

Які танки отримує ЗСУ у рамках танкової коаліції Фото: Слово і Діло

23 листопада експерти зауважили, що на полі бою в Україні досі не помітили американських танків Abrams. На думку експертів, це сталось внаслідок цілої низки причин. Серед них — замала кількість танків, наданих США, погіршення погоди та спроба приберегти їх для бойових дій весною 2024 року.

Водночас хоч Abrams і немає, російські військові отримують інструкції, як з ними боротись — про це ЗМІ розповіли у вересні 2023 року.

Нагадуємо, Україна готується до отримання винищувачів F-16. Зокрема, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що пілоти готуються і вже скоро самостійно літатимуть на цих літаках. Між тим російські конструктори повихвалялись новітнім повітряним судном МіГ-35: запевняють, що його начебто майже не помічають сили ППО.