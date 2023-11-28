Слідом за Україною: країни Балтії бойкотують засідання ОБСЄ через Лаврова

За словами дипломатів з Литви, Естонії та Латвії, є ризик, що агресора Росію легітимізують як законного члена спільноти вільних націй.

Представники країн Балтії вирішили продемонструвати солідарність з Україною і теж оголосити про бойкот зустрічі ОБСЄ через участь у ній голови МЗС РФ Сергія Лаврова. Про це повідомляє Sky News.

Міністри закордонних справ Литви, Естонії та Латвії теж вирішили не їхати до Скоп'є.

Згідно із заявою дипломатичних відомств, поява Лаврова надасть Москві чергову можливість для пропаганди, є "ризик легітимізувати агресора Росію як законного члена нашої спільноти вільних націй".

Міністр України Дмитро Кулеба вирішив не їхати до Скоп'є після запрошення Лаврова. Представники українського зовнішньополітичного відомства написали на офіційний Facebook-сторінці, що українська делегація не братиме участі в міністерській зустрічі Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Північній Македонії.

Напередодні, 29 листопада Лавров заявив, що якщо влада Болгарії відкриє для нього повітряний простір, він приєднається до міністрів закордонних справ ОБСЄ в столиці Північної Македонії Скоп'є. До Організації також входять США і Канада.

За словами Лаврова, деякі західні країни просили про зустріч із ним.

Засідання ОБСЄ відбудеться з 30 листопада по 1 грудня. В ОБСЄ налічується 57 країн-учасниць, її мета — запобігання конфліктам і кризам безпеки.

Нагадаємо, що 8 листопада Лавров поскаржився на санкції й закликав пустити його в Північну Македонію.

Також повідомлялося, що голова МЗС РФ назвав НАТО пережитком минулого. Альянс, за його словами, намагається контролювати всю планету, але "надірветься".