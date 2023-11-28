Може бути складним процесом: у НАТО не визначилися зі швидким вступом України, — ЗМІ

За даними журналістів, у програмі реформ немає конкретного переліку умов, через що існує ризик, що реформи, проведені Києвом, можуть ніколи не бути достатніми.

Члени НАТО досі не визначилися щодо того, чи є реформи, представлені в оновленій річній програмі, передумовами для потенційного вступу України до Альянсу, чи слугують лише засобом для просування Києва до цієї мети. Про це пише видання Euractiv з посиланням на неназваних дипломатів зі США та Німеччини.

За словами джерел видання, Німеччина і США наполягають на тому, щоб процес був орієнтований на умови, а не на політичні аспекти. Одне з них зазначило, що коли умови, узгоджені НАТО з Україною, будуть виконані, тільки тоді можна буде розглядати питання про потенційне членство.

Інші джерела вказали, що програма реформ не містить конкретного переліку умов, скоріше вона є своєрідним "індикатором" або "інструментом" для відстеження прогресу та інформування лідерів країн-членів Альянсу.

Однак, на думку деяких аналітиків, опис сфер реформ надає членам НАТО свободу дій, оскільки вони не прив'язані до суворих оцінок прогресу, а радше висловлюють свою політичну позицію. Зі зменшенням деталей для перевірки виконання умов виникає ризик того, що реформи можуть ніколи не бути достатніми, що, своєю чергою, ускладнить схвалення вступу.

Один із дипломатів НАТО зазначив, що навіть якщо війна з Росією завершиться і Україна виконає всі умови, перелічені в плані реформ, члени Альянсу все одно мають дати свою згоду на запрошення, що може бути вкрай складним процесом.

Очікується, що НАТО та Україна підпишуть список реформ, які Київ повинен буде виконати для потенційного вступу до Альянсу, у середу, 29 листопада. Цей крок буде стимулом для України в реформуванні своїх збройних сил та інших сфер безпеки, а також надасть контрольний список, який зможуть відстежувати члени НАТО. Однак, сам документ залишиться закритим для публіки, повідомляється в матеріалі.

За словами чотирьох дипломатів НАТО, процес виконання Річної національної програми менш суворий, ніж вимагалося в Плані дій щодо членства в НАТО, який раніше повинні були здійснити кандидати на членство.

На відміну від попередніх планів реформ, український річний план є більш стислим і менш деталізованим — лише 10 сторінок замість 300, і представляє перелік пріоритетних сфер, а не контрольний список. Це спрощує демонстрацію досягнень України перед самітом НАТО, запланованим на наступне літо.

Серед численних реформ у програмі зазначено цивільний контроль над збройними силами, розроблення національної стратегії оборони і безпеки, сумісність збройних сил з арміями країн-членів НАТО, антикорупційні заходи (включно зі змінами в судовій системі та декларуванням активів політично значущих особистостей).

За інформацією Euractiv, захист прав національних меншин також включено до плану реформ, що є важливим для країни-члена НАТО, такої як Угорщина, яка активно виступає за зміцнення зв'язків між НАТО, Євросоюзом і Україною з урахуванням прав людини і демократії.

Нагадаємо, 27 листопада генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО після закінчення війни з Росією і якщо проведе всі необхідні реформи.

Раніше, 23 листопада, заступник міністра оборони Юрій Джигир сказав, що Україна наближається до стандартів НАТО і запроваджує реальні інструменти, які давно й успішно працюють у всіх державах НАТО.