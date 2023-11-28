Прикордонники повернули прапор України на КПП, через який їхали танки РФ 24 лютого (відео)

Прикордонники підняли прапор України на високу вежу на російсько-українському кордоні. Бійці опинились тут вперше за більш як 600 днів війни.

Українські воїни пробрались у село Бударки, розташоване на східному кордоні у Харківській області. Вони дійшли до воріт КПП, через які рухались підрозділи ЗС РФ у перші дні вторгнення, і підняли український прапор на найвищу вежу. Відео з місця подій опублікували на сторінці Facebook 15 прикордонного загону "Сталевий кордон".

Бійці показали, як просувались до російсько-українського кордону. Спершу рухались хащами, потім пробирались через зруйнований населений пункт, у якому від будинків лишились стіни з пробитими дверима та купа цегли.

Врешті дістались до КПП "Бударки" — у кадр потрапила частина загорожі, вкритої колючим дротом. Тоді один з прикордонників розгорнув прапор і почав підійматися по металевій межі — його дії зафіксував дрон. На найвищій щоглі закріпили прапор України.

"Бударки – це Україна!", — написали захисники у Facebook.

Повідомлення з відео прикордонники опублікували 28 листопада. Також показали геолокацію на смартфоні, щоб проілюструвати, де саме вони були. Однак не ясно, коли саме сталась подія.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, відтинок кордону, на якому побували прикордонники, перебував в окупації близько 200 днів. Саме звідси рухались російські війська, які намагались захопити Харків в лютому 2022 році, розповідали ЗМІ.

Де розташоване КПП Бударки, на якому встановили прапор України Фото: DeepState

Між тим восени 2022 року частину Харківської області визволили з російської окупації під час наступальних дій Сил оборони. З тих з вказаного напрямку час від часу відбуваються російські обстріли української території. Втім весною 2023 року у ЗМІ повідомили, що ЗСУ підігнали до Бударок танк і почали стріляти у відповідь.

На сьогодні тривають спроби росіян повернутись у Куп'янськ — вони атакують позиції ЗСУ з північного сходу з відстані близько 10 км. Українське командування інформує, що усі атаки росіян відбиваються.

Також тривають штурмові дії ЗС РФ під Авдіївкою, розповів 28 листопада командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Офіцер розповів, що ворог здійснив 23 атаки і активно використовує керовані авіабомби.

Нагадуємо, міністр зовнішніх справ Литви дорікнув країнам НАТО, які не надають Україні сучасну зброю, а продають її в треті країни. Тим часом представник Білого дому запевнив, що США ще рік не будуть тиснути на Київ щодо мирних перемовин з Москвою.