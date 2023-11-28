"Якщо пораненого різко перенести в тепло, отримаємо смерть": ЗСУ зустрічають зиму в окопах (відео)

За словами військового медика з позивним Осмак, в умовах зими всі пацієнти надходять із переохолодженням, тож важливо дотримуватися в приміщенні певної зональності.

Бійці ЗСУ готуються до чергової зими на передовій, медикам, які рятують поранених, доводиться самостійно налагоджувати опалення. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами українських захисників, у холодну пору року важче вести бойові дії. На додачу до цього правила війни змінилися.

"У нас усе крило, де ми, по суті, працюємо, опалюється від котла. Топимо дровами піч, і тепло по трубах розходиться по всьому приміщенню. Комфортна температура [в операційній] має бути вищою за звичайну кімнатну, це має бути 28-30 градусів мінімум", — розповів Осмак, військовий медик.

За його словами, в таких умовах усі пацієнти надходять із гіпотермією, тому медики мають дотримуватися певної зональності.

ЗСУ готуються до ще однієї зими в окопах

"Якщо ми його різко з холоду перенесемо в тепло, ми отримаємо смерть", — пояснив він.

За словами військовослужбовця з позивним Беня, в зимових умовах складніше дістатися до бойової позиції та виїхати після.

"У холодну пору року складніше вести штурмові дії. Плюс зараз змінилися правила війни: зараз уже немає таких колон, до яких залучаються танки, БМП — у них немає сенсу. Ти не встиг виїхати, як тебе вже виявили — і противник підіймає все, що в нього є, щоб знищити танк", — пояснив український захисник із позивним Продюсер.

"Це вже не перша моя зима, — пояснив боєць Шмелик, — я пам'ятаю, яка зима була минулого року. Перший виїзд — і я замерз, як цуцик. Коли я приїхав зі зміни, то вдягнув на себе все, що можна було: три пари штанів, купу курток, усе, що було. Після цього я вже і по дві пари шкарпеток одягав".

За словами бійця, увесь одяг стирається за 3-4 місяці, і доводиться купувати своє. Або ходити в тому, в чому є.

"Тому й витрачаємо свої гроші, як би не говорили, що ми багато заробляємо. Але хочеться себе і свою сім'ю забезпечити", — пояснив військовий.

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