В Одесі затримали чоловіка, який запропонував депутатам відокремитися від України (фото, відео)

Крім виступу за створення "Новоросії", чоловік запропонував поліції і депутатам створити на території анексованого Криму нову Хазарію або Ізраїль.

В Одесі чоловік приніс місцевим депутатам заяву із сепаратистськими ідеями щодо півдня України. Про це повідомляє телеграм-канал Perepichka News.

Чоловік вирішив, що частина території від Харкова до Придністров'я може відокремитися від України і створити "Новоросію". Крім того, він запропонував створити на території Криму та низки українських областей свій Ізраїль або нову Хазарію. А ще — вступити в ЄС під протекторатом Великої Британії.

Реакція Нацполіції

Наразі чоловіка затримала поліція. Поки що офіційних коментарів з боку правоохоронних органів немає.

Нагадаємо, 17 листопада ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж заявив, що "Майдан 3" в Україні практично неможливий, оскільки "майдани" в Україні були ініційовані суспільством, яке виступало за демократію, європейські цінності та перспективи.