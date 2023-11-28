У замаху на Кім Чен Ина планували використати біохімічну зброю ЦРУ, — ЗМІ

Джерела журналістів, знайомі з проваленим планом замаху на північнокорейського лідера Кім Чен Ина, кажуть, що він мав повторити долю свого зведеного брата і загинути від нервово-паралітичної речовини.

Голову Державної ради КНДР Кім Чен Ина ледь не вбили під час замаху. Стверджується, що представники Південної Кореї й США спільними зусиллями намагалися ліквідувати диктатора за допомогою біохімічної зброї. Про це повідомляє The Mirror.

Джерела, знайомі з питанням, на яких посилається британське видання, кажуть, що 2017 року замах мав стати віддзеркаленням убивства зведеного брата Кім Чен Ина, який загинув від нервово-паралітичної речовини.

Директор ЦРУ Майк Помпео проводив таємну зустріч із північнокорейським лідером за два місяці до саміту з Дональдом Трампом у 2018 році.

Повідомляється, що на зустрічі з Помпео Кім сказав йому, що знає, що той намагався його вбити.

Помпео віджартувався словами про те, що все ще робить такі спроби.

За даними журналістів, До Хі Ен, керівник Громадянської комісії з прав викрадених північнокорейських біженців, мав стосунок до змови, якою керував Кім Сон Ір.

"Протягом двох або трьох років я розмовляв із Кім Сон Іром, який мав намір повалити режим Кіма", — пояснював в інтерв'ю журналістам До.

Повідомляють, що план замаху було записано на секретні USB-накопичувачі та передано найближчому оточенню диктатора, яке нібито було готове його вбити.

За словами учасників змови, вони усвідомлювали, що це вкрай небезпечно.

"У революціях завжди є жертви. Ми знали, що це може бути небезпечно. Хтось мав ризикнути", — пояснив До.

У підсумку змова провалилася. У травні 2017 року влада КНДР виклала в мережі 23-хвилинне відео, на якому зазначалося, що змовників затримано. Але про існування цього відео раніше не повідомляли ні південнокорейські, ні закордонні ЗМІ.

На записі ім'я Кім Чен Ина не згадувалося, його називали "верховним лідером", стверджували, що є докази того, що ЦРУ і Національна служба розвідки Південної Кореї "планували теракт".

Повідомлялося, що "група жахливих терористів" проникла в країну, за планом ЦРУ і "маріонеткової розвідувальної служби Південної Кореї" з метою державного тероризму.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин змушує жителів КНДР співати йому оди, у тексті яких згадується про "наймудрішого з десятків мільйонів".

Також повідомлялося, що через помилку баскетболіста Денніса Родмана ім'я дочки Кім Чен Ина 10 років вимовляли неправильно.