Через помилку баскетболіста: доньку Кім Чен Ина неправильно називали протягом 10 років

За даними колишнього агента південнокорейської розвідки Чо Су Йонга, гравець НБА Денніс Родман неправильно зрозумів фразу "ця дівчинка", сказану північнокорейським диктатором.

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Протягом останніх десяти років старшу доньку Кім Чен Ина називали неправильним ім'ям через помилку, зроблену Деннісом Родманом під час візиту до Північної Кореї, стверджує колишній агент розвідки з Південної Кореї. Про це пише The Korea Times.

Чо Су Йонг, колишній агент розвідки Південної Кореї, заявив в інтерв'ю журналістам, що ім'я дочки Кіма Чен Ина, яке ми всі звикли чути як Кім Чжу Е, найімовірніше, має бути Кім Ин Чжу.

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Він пояснив, що неправильна вимова імені була пов'язана з Деннісом Родманом, колишнім гравцем НБА. Він неправильно зрозумів висловлювання Кім Чен Ина під час відвідин Північної Кореї на початку 2010-х років.

"Я чув, що Кім представив Родману свою дочку під час його візиту до Північної Кореї, сказавши корейською, що "джео-е" (ця дівчина) — його дочка. Родман, мабуть, неправильно зрозумів корейське слово "jeo-ae" як її ім'я", — пояснив Чо Су Йонг.

Родман розповів The Guardian після візиту у 2012 році, що бачив дочку Кіма, представлену як "Чжу Е". Однак Чо вважає, що Родман неправильно зрозумів слова Кіма, який, очевидно, говорив "ця дівчинка", торкаючись спілкування з Родманом.

За словами Чо, дочка була народжена у 2013 році від диктатора і його дружини Рі Соль Чжу. Вона є одним із чотирьох дітей у Кіма Чен Ина, хоча раніше вважалося, що у нього троє дітей.

Відомостей про доньку Кім Чен Ина відомо небагато, і її поява на публіці останніми роками була рідкісною. Однак її раптові появи на заходах із батьком у 2022-2023 роках викликали інтерес, особливо в контексті припущень про офіційний статус "монархії" сім'ї Кіма в Північній Кореї.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Північної Кореї змушує дівчат і жінок, яких звуть, так само як дочку генсека Кім Чен Ина — Чжу Е, змінити своє ім'я.