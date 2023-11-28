Чекає перемоги Трампа: Путін не піде на мир в Україні до виборів у США 2024, — ЗМІ

За даними журналістів, Альянс підтримуватиме Україну, хоча малоймовірно, що наступного року вдасться досягти миру.

Президент РФ Володимир Путін не погодиться на переговори щодо мирного врегулювання в Україні до виборів у США в листопаді 2024 року. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву високопоставленого чиновника з Державного департаменту США.

Путін розраховує, що можлива перемога експрезидента Дональда Трампа підірве підтримку Києва. Високопоставлений представник Заходу під час брифінгу для журналістів після зустрічі голів міністерств закордонних справ НАТО в Брюсселі висловився про те, що Альянс буде підтримувати Україну, хоча малоймовірно, що наступного року вдасться досягти мирної угоди.

"Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів", — пояснив представник Заходу.

Він також додав, що це "широко поширена думка" і саме в цьому контексті союзники висловили рішучу підтримку Україні.

Згідно з останніми опитуваннями серед американців, Трамп, найімовірніше, побореться за посаду президента США з кандидатом від демократів.

Раніше він заявив, що має намір домогтися припинення воєнних дій в Україні, і що може вплинути на те, щоб Україна і Росія підписали мирну угоду.

Нагадаємо, що країни Балтії слідом за Україною бойкотують засідання ОБСЄ через Лаврова.

Також повідомлялося, що Зеленський назвав перемоги, які необхідні Україні найближчим часом.