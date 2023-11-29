"Не хоче, щоб РФ ганьбила його": Абрамович міг запропонувати Британії "кинути" Україну, — ЗМІ

За однією з версій джерел, російський олігарх запропонував передати гроші за продаж клубу "Челсі" Ізраїлю та його громадянам. При цьому існує версія, що саме Єрусалим висунув таку пропозицію.

Російський бізнесмен Роман Абрамович міг запропонувати владі Великої Британії "кинути" Україну. Для цього був придуманий спеціальний план, про що пише Telegraph Sport.

Зазначається, що олігарх мав продавати свій футбольний клуб "Челсі" за 2,3 мільярда фунтів, а виручені кошти він хотів передати не Україні, а Ізраїлю. За другою версією, яку озвучили журналісти, саме ізраїльтяни озвучили такий план, адже вважають це справедливим після нападу бойовиків ХАМАС на свою країну.

Британські офіційні особи одразу відхилили цю пропозицію, адже на думку деяких міністрів, у такий спосіб Роман Абрамович намагався уникнути осуду у своїй рідній країні.

Примітно, що ще в березні 2022 року, коли з'явилися перші дані про продаж футбольного клубу "Челсі", російський олігарх заявив про те, що виплатить за виручені гроші всім жертвам війни в Україні компенсацію. Уже через 8 днів після цього він був включений до списку санкцій через ймовірні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

У результаті гроші від продажу передали спеціальному фонду, який і повинен був зайнятися розподілом коштів, і Захід наполягає на тому, щоб вони витрачалися виключно всередині України, але були й альтернативні пропозиції щодо цих активів.

Деякі джерела стверджують, що у Романа Абрамовича з 2018 року є паспорт Ізраїлю, тому він нібито міг запропонувати витратити ці гроші туди.

Інше анонімне джерело каже, що в замороженому банківському рахунку велику роль відіграє і позиція Москви.

"Абрамович не хоче, щоб Росія ганьбила його за те, що він витратив гроші в Україні", — заявив інсайдер.

До речі, окремо зазначалося, що був варіант витратити гроші в Туреччині, де в лютому стався землетрус, що приніс колосальну кількість жертв, але й цю пропозицію відхилила влада Великої Британії.

Незважаючи на всі вище перераховані чутки, існує версія, що Роман Абрамович навіть не знав про план з Ізраїлем, адже саме представники Єрусалиму висунули таку ідею.

"Я знаю, що під час державних візитів ізраїльтяни запитували Велику Британію, оскільки Роман є таким великим донором в Ізраїлі, чи розглянуть вони можливість надання ліцензії на будь-які його активи, а не тільки на "Челсі", який буде пожертвувано на відновлення Ізраїлю", — продовжує анонімне джерело.

Гроші мали піти на гуманітарні витрати, проте британська влада і в цьому випадку відмовила.

До речі, зв'язки олігарха та Ізраїлю, ще до того, як проти нього було введено міжнародні санкції, залишалися дуже тісними. Один із проєктів, підписаний до війни Росії з Україною, полягав у фінансуванні посадки лісу на півдні Ізраїлю, присвяченого литовським євреям, які стали жертвами Голокосту.

Як розвиватиметься ситуація далі і кому в результаті підуть кошти — інформації немає. Російський бізнесмен Роман Абрамович ніяк не коментував цей інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що гроші російського олігарха Абрамовича заборонили використовувати поза Україною. За словами глави фонду Майка Пенроуза, будь-які запити про те, щоб спрямувати гроші українцям за межами країни або сім'ям, які приймають постраждалих в інших країнах, зокрема у Великій Британії, не розглядатимуть.

У червні 2023 року ЗМІ писали, що Роман Абрамович не підписав угоду про передачу 2,3 мільярда фунтів стерлінгів коштів, отриманих після продажу "Челсі", Україні. Олігарх нібито вважає, що частину цих грошей мають отримати "постраждалі від війни росіяни".