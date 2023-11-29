ЗС РФ підриваються на власних мінах через засекреченість своїх карт, – Генштаб (відео)

810 бригада морської піхоти РФ лише впродовж місяця втратила майже 50 солдатів через підрив на власних мінах.

Російські загарбники засекретили карти мінних полів, тому окупанти підриваються на своїх же вибухових пристроях. Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

Він зазначив, що один з підрозділів 810 морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ у районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області. Окупанти пояснили свою відмову відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами і обмеженими розвідувальними даними.

Ковальов наголосив на том, що штурмові дії також ускладнюють мінні загородження, зроблені загарбниками.

"Карти цих мінних полів засекречені, а інформацію штурмовим підрозділам окупантів передається без чітких координат, тільки за квадратами ", – пояснив він.

Речник Генштабу додав, що певні окупаційні підрозділи зазнають значних втрат внаслідок підриву на мінах. Він навів приклад 810 бригади морської піхоти РФ, яка лише за місяць втратила близько 50 солдатів через підрив на власних мінах.

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Наступ військ РФ – дані Генштабу ЗСУ

Війська РФ в районі Бахмута, як йдеться у ранковому звіті Генерального штабу за 29 листопада, здійснили 16 атак.

Українські воїни утримують свої позиції поблизу Авдіївки. Сили оборони України відбили 27 атак.

В районі Мар'їнки російські загарбники організували 17 атак. Наступи відбувалися на околицях Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Противник провів невдалі наступальні (штурмові) дії на південний захід від Старомайорського та Водяного.

У Запорізькій області ворог здійснив марні спроби штурмів на захід від Вербового та Роботиного. Українські захисники відбили дев'ять атак противника у цій локації.

Нагадаємо, 29 листопада аналітики ISW повідомили, що війська РФ мають намір вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини. Окупанти концентрують значні сили вздовж лінії Пойма-Кринки.