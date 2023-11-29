Окупанти почали частіше використовувати касетні авіабомби РБК-500, – британська розвідка

Окупанти, ймовірно, інтегрували комплект крил УМПК для збільшення радіуса дії бомби. Завдяки касетній бойовій частині навіть при низькій точності РБК-500 може завдати шкоди.

З початку листопада російські війська почали частіше завдавати удари касетними авіабомбами РБК-500. Про це повідомляється у звіті британської розвідки 29 листопада.

Кожна авіабомба РБК-500 може мати від 100 до 350 суббоєприпасів та має вагу 500 кг. Кожен суббоєприпас має 800 елементів або ж 1, якщо це протитанковий варіант Повітряні сили РФ почали активніше скидати касетні бомби. Окупанти застосовують такі бомби проти ЗСУ в районі Вугледара та Авдіївки в Донецькій області.

Британська розвідка про РБК-500 Фото: Ministry of Defence

Також не виключено, що РФ змогла інтегрувати комплект крил до авіабомби, як і на звичайні ФАБ-500. Це дозволяє скидати РБК-500 з більшої відстані від цілі, ніж зазвичай. Проте як правило, комплект УМПК мають низьку точність. В будь-якому випадку, зазначають у британській розвідці, касетна авіабомба може уражати територію в кілька сотень метрів, що збільшує шанс завдати бодай якоїсь шкоди наміченій цілі.

Нагадаємо, 21 листопада ЗМІ писали, що РФ навряд могла модернізувати касетні авіабомби РБК-500 комплектом УМПК через примітивність конструкції.

20 листопада Олександр Коваленко повідомив, як можна боротись з модернізованими авіабомбами РФ РБК-500.