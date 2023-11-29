ЦАХАЛ використав понад 100 тисяч снарядів: з них 90 тисяч тільки по сектору Газа

Ізраїльська армія отримала 57 000 штук 155-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів. Спочатку вони зберігалися на території Ізраїлю і призначалися для ЦАХАЛ, але пізніше були відправлені в Європу з метою передати їх ЗСУ.

Ізраїльські війська з початком сухопутної операції застосували понад 100 тисяч артилерійських снарядів, із них більше ніж 90 тисяч було випущено по терористах у секторі Газа. Про це 29 листопада повідомили в Israel Defence.

У публікації йдеться про те, що, за інформацією пресслужби Армії оборони Ізраїлю, артилерійський корпус ЦАХАЛ випустив понад 100 тисяч снарядів для ураження цілей і підтримки ізраїльських сил, які маневрують.

Водночас оператори БПЛА з підрозділів артилерійського корпусу також беруть активну участь у військових діях. Наприклад, підрозділ 5252 "Zik" використовує безпілотники Hermes 450 для цілеспрямованих атак і знищення об'єктів супротивника, а бійці підрозділу 5353 "Sky Rider" забезпечують спостереження, виявлення загроз і координацію атак сухопутних сил ЦАХАЛ.

Що стосується військової підтримки, то згідно з даними агентства Bloomberg, Ізраїль отримав 57 000 штук 155-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів. Спочатку вони зберігалися на ізраїльських складах, потім їх перевезли в Європу, щоб зрештою їх надати Збройним силам України. Як повідомила "Європейська правда", боєприпаси призначалися артилерії ЦАХАЛ і в разі бойових дій ізраїльські військові могли мати доступ до складів за умови схвалення з боку США.

Однак після початку активних бойових дій в Ізраїлі, їх назад повернули "для задоволення потреб конфлікту в Газі".

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ведуть переговори з Грецією про закупівлю 75 000 артилерійських боєприпасів для потреб української армії. Йдеться про 50 000 одиниць 105-мм, 20 000 одиниць 155-мм і 5 000 одиниць 203-мм артилерійських снарядів.

Нагадаємо, за даними анонімного українського чиновника у квітні поточного року українські війська витрачали під час боїв близько 7700 артилерійських снарядів на день. При цьому така витрата була позначена як "режим економії боєприпасів".