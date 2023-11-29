Кулеба відреагував на блокування Угорщиною 50 млрд євро для України (відео)

На думку глави українського зовнішньополітичного відомства, у ситуації з Угорщиною варто почекати ще кілька тижнів і подивитися, чим це закінчиться.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував блокування Угорщиною допомоги Європейського союзу Києву в розмірі 50 мільярдів євро. Свою думку з цього приводу глава МЗС озвучив перед першим засіданням Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі 29 листопада.

Відповідаючи на запитання журналістів про дії угорської влади, Дмитро Кулеба запропонував трохи почекати.

"Коли справа стосується Угорщини, давайте почекаємо два тижні і подивимося, як це завершиться", — сказав міністр.

Глава МЗС також висловився про невизначеність щодо допомоги Україні з боку США. Міністр висловив надію на те, що американський Конгрес ухвалить рішення, ґрунтуючись на інтересах американського народу. Він підкреслив, що ці інтереси пов'язані з підтримкою як України, так і Ізраїлю.

Дмитро Кулеба також згадав про те, що Київ ніколи не звертався до Вашингтона із запитом про відправлення американських солдатів на війну проти Російської Федерації.

Дмитро Кулеба поспілкувався з журналістами перед першим засіданням Ради Україна-НАТО

Нагадаємо, 22 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливість припинення всієї допомоги від Євросоюзу для України. Він стверджує, що Європейська рада має провести відверте і відкрите обговорення здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні.

Крім того, 27 листопада глава МЗС Угорщини Петер Сійярто виступив із заявою, що Євросоюзу слід утриматися від обговорення 12-го пакета санкцій щодо Росії доти, доки не буде проведено аналіз наслідків попередніх заходів.