Передавання Україні F-16 не змінить ситуацію на полі бою, треба готуватися до довгої війни, — Столтенберг

Генсек НАТО наголосив, що 2022 року Сили оборони України змогли звільнити більшу частину територій, а у 2023 вони успішно б'ють по тилах росіян, Чорноморському флоту, і це руйнує можливості ЗС РФ.

За останні місяці на фронті в Україні немає кардинальних змін, але тривають жорстокі бої. Потрібно готуватися до довгої та важкої війни. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перед Радою Україна-НАТО.

За словами Столтенберга, варто зрозуміти, що на фронті всі останні місяці тривають "страшні" бої, попри відсутність серйозних змін на лінії.

"Минулого року Україна змогла звільнити більшу частину територій, а цього року вона успішно б'є по тилах росіян, Чорноморському флоту, і це руйнує можливості Росії. Сили оборони продовжують завдавати армії РФ великих втрат", — наголосив генсек НАТО.

F-16 допоможуть, але значно не змінять ситуацію

Також він зазначив, що винищувачі F-16 допоможуть збільшити втрати окупантів та зміцнити українську протиповітряну оборону, але не зламають ситуацію на полі бою.

"Потрібно багато систем. Потрібно готуватися до довгої та важкої війни. Потрібні HIMARS, ракети, системи ППО, але немає єдиної системи, яка може все змінити", – заявив генсек Альянсу.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг під час пресконференції на засіданні міністрів закордонних справ країн Альянсу в Брюсселі 28 листопада заявив, що Російська Федерація має намір цього року не тільки продовжити атаки по Україні, а й значно їх посилити.

Також раніше видання The Guardian повідомляло, що за словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, Україна стане членом НАТО після закінчення війни з Росією та якщо проведе всі необхідні реформи.