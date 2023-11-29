"У Залужного є план": в НАТО прокоментували слова Безуглої щодо головнокомандувача ЗСУ, — ЗМІ

В Альянсі кажуть, що західні партнери не нав'язують Україні конкретного підходу у веденні війни, оскільки вважають, що ЗСУ ефективніше планують самостійно.

У НАТО заперечують заяви, що українське військове керівництво не має плану війни. Про це заявив військовий-високопосадовець Альянсу на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Генерал Альянсу, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, заявив, що західні партнери не нав'язують Україні будь-яких підходів у веденні війни, оскільки вважають, що ЗСУ самі можуть ефективно планувати свої завдання, а завдання союзників — допомагати Україні усім необхідним. Крім цього генерал НАТО зауважив, що закиди про те, що у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного немає плану, безпідставні.

"Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але у той же час, Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план! Але втілення цього плану – надзвичайно складна задача, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні", – пояснив він.

Також у НАТО підкреслили важливість окремих успішних операцій, які мають за плечима ЗСУ.

"Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі – доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху", – пояснив генерал НАТО.

Депутатка Безугла вимагає відставки Залужного — деталі

26 листопада народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй сторінці в фейсбук зверталася до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона заявила, що він не показав нардепам план захисту України на майбутні роки.

Допис Безуглої викликав жваве обговорення в мережі. Громадські діячі, активісти та політики у соцмережах висловлювали свою позицію щодо заяв нардепки і дій головнокомандувача.

На думку нардепки, її висловлювання в соціальних мережах не є помилкою. Вона підкреслила, що пише "очевидні речі", про які військові й так знають.

В Раді й війську відреагували на випад Безуглої на адресу Залужного. Колеги по партії та військові вважають, що слова депутатки варто сприймати як спробу дискредитації головнокомандувача ЗСУ.