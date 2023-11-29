Офіцерська нарада в шпиталі: подробиці удару "хаймарсів" по росіянах у Токмаку

Окупанти вирішили, що українці не здогадаються, що зустріч можуть провести в такому місці, але хтось здав інформацію про збори офіцерів, повідомляють у російських пабліках.

В окупованому Токмаку на Запоріжжі Сили оборони завдали удару з HIMARS по будівлі, де окупанти саме зібралися на нараду. У результаті загинули 14 росіян. Про це повідомили в російському телеграм-каналі "Кремлевская табакерка".

У вівторок вранці, 28 листопада, прилетіло по шпиталю, який окупанти використовували в різних цілях. Зокрема, заради безпеки того дня там вирішили провести офіцерську нараду.

"Удару було завдано під час наради офіцерів. Вони обговорювали небезпечну активізацію противника на Запорізькому напрямку. Нараду спеціально зібрали в шпиталі. Вирішили, що українці не здогадаються, що її можуть провести в такому місці. Але хтось здав ворогові інформацію про збори офіцерів. І було завдано дуже точного удару, ракети прилетіли саме туди, де проходила нарада", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок роботи HIMARS загинули 14 людей, 11 із них — офіцери ЗС РФ.

Як повідомив 28 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров в Токмаку пролунали гучні вибухи. Було настільки голосно, що вибухи почуло все окуповане місто.

Також повідомлялося, що в окупованому Донецьку 7 листопада пролунали вибухи. Влучання сталося в будівлю, де проходили тренування російські оператори БпЛА.