Артилеристи 128-ї бригади уразили російський ЗРК "Тор" за $60 млн (відео)

Українські бійці навели вогонь по російській військовій техніці за допомогою безпілотника. Артилеристи завдали влучного удару, після якого ЗРК "Тор" вибухнув.

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на Запорізькому напрямку. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

"На Запорізькому напрямку українські артилеристи за допомогою високоточного боєприпасу змогли уразити дороговартісний російський зенітно-ракетний комплекс ЗРК "Тор". Чудова робота бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади", — сказав Юрій Бутусов.

Він опублікував ролик, у якому видно, українські військові за допомогою безпілотного літального апарату зафіксували російську військову техніку. Після цього бійці навели удар артилерії, яка влучно вдарила по ЗРК "Тор". У результаті чого ворожа техніка вибухнула, а в небо здійнявся густий сірий дим.

ЗРК "Тор": що відомо

ЗРК "Тор" має два радари, один із них призначений для захоплення цілей, а інший для відстежування та ураження. Комплекс має малий радіус дії та може працювати в ручному та автоматичному режимах. ЗРК не має аналогів у світі та призначений для протиповітряної оборони мотострілецьких і танкових дивізій. Відповідно до наявної в публічному доступі інформації, вартість ЗРК "Тор" складає близько 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 8 листопада на Куп'янському напрямку бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України знищили російський ЗРК "Тор". Зі слів Стерненка, це є найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV-дронів.

29 вересня в поліції Київської області повідомили, що двоє чоловіків зберігали в гаражі ЗРК "Тор" та боєприпаси, які ворог залишив під час бойових дій на території Чернігівської області. У поліції зазначили, що боєприпаси передали на потреби ЗСУ.