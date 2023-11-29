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Артилеристи 128-ї бригади уразили російський ЗРК "Тор" за $60 млн (відео)

Діана Бондаренко
Українські артилеристи уразили ЗРК "Тор"

Українські бійці навели вогонь по російській військовій техніці за допомогою безпілотника. Артилеристи завдали влучного удару, після якого ЗРК "Тор" вибухнув.

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на Запорізькому напрямку. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

"На Запорізькому напрямку українські артилеристи за допомогою високоточного боєприпасу змогли уразити дороговартісний російський зенітно-ракетний комплекс ЗРК "Тор". Чудова робота бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади", — сказав Юрій Бутусов.

Він опублікував ролик, у якому видно, українські військові за допомогою безпілотного літального апарату зафіксували російську військову техніку. Після цього бійці навели удар артилерії, яка влучно вдарила по ЗРК "Тор". У результаті чого ворожа техніка вибухнула, а в небо здійнявся густий сірий дим.

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ЗРК "Тор": що відомо

ЗРК "Тор" має два радари, один із них призначений для захоплення цілей, а інший для відстежування та ураження. Комплекс має малий радіус дії та може працювати в ручному та автоматичному режимах. ЗРК не має аналогів у світі та призначений для протиповітряної оборони мотострілецьких і танкових дивізій. Відповідно до наявної в публічному доступі інформації, вартість ЗРК "Тор" складає близько 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 8 листопада на Куп'янському напрямку бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України знищили російський ЗРК "Тор". Зі слів Стерненка, це є найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV-дронів.

29 вересня в поліції Київської області повідомили, що двоє чоловіків зберігали в гаражі ЗРК "Тор" та боєприпаси, які ворог залишив під час бойових дій на території Чернігівської області. У поліції зазначили, що боєприпаси передали на потреби ЗСУ.