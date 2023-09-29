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Воєнний фокус

В господарстві знадобиться: двоє українців на Київщині приховали російський ЗРК "ТОР" (фото)

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ЗРК "ТОР"

Загалом у фігурантів вилучили зброї на близько 30 мільйонів гривень. Вони зберігали все знайдене у гаражі.

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У Київській області двоє чоловіків зберігали зберігали в гаражі зенітно-ракетний комплекс росіян та боєприпаси. Про це повідомляє поліція Київщини.

Так, правоохоронці встановили, що 38 та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно роздобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс "ТОР" ЗС РФ та боєприпаси, які росіяни залишили під час бойових дій на території Чернігівської області.

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Спочатку правоохоронці виявили та вилучили ЗРК ТОР, який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Згодом знайшли боєприпаси до комплексу, які зберегав інший чоловік у гаражному боксі, який орендував у Київській області.

"За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет складає близько 30 мільйонів гривень. За даним фактом фігурантам повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263 ККУ)", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що СБУ та детективи НАБУ затримали голову особистої охорони одного із народних депутатів України. Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, під час обшуків у нього знайшли кілька ручних уламкових гранат і патрони до нарізної вогнепальної зброї.

Раніше повідомлялося, що СБУ провела обшук у екснардепа Євгена Мураєва. Він зберігав рублі, зброю та книги з історії РФ.