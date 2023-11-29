Росіяни завезли понад 100 тисяч мігрантів із Центральної Азії на ТОТ: що планує ворог

Більшість із мігрантів працює на будівництві, проте їх планують мобілізувати до російської армії в обмін на отримання громадянства, розповіли координатори підпілля.

Росіяни завезли понад 100 тисяч мігрантів із Центральної Азії на тимчасово окуповані території. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях", — ідеться в повідомленні.

Координатори підпілля зазначили, що ворог завозить мігрантів із Центральної Азії в межах політики заміни корінного населення. Більшість із мігрантів працює на будівництві, проте потім їх планують мобілізувати до лав Збройних сил Російської Федерації в обмін на отримання громадянства.

У ЦНС наголосили, що масовий заїзд мігрантів на тимчасово окупованих територіях уже спровокував погіршення кримінальної ситуації та призвів до створення етнічних злочинних угрупувань. Також окупанти намагаються покращити контрольованість регіону за допомогою організованих злочинних груп.

Нагадаємо, 23 листопада в ЦНС повідомили, що ворог поділив місцеве населення на тимчасово окупованих територіях на три категорії. Ідеться про тих, хто отримав російський паспорт, тих, хто має посвідки на проживання, і тих, хто є "особами без громадянства". Окупанти почали агітувати третю категорію, аби ті отримали посвідки.

26 листопада координатори підпілля розповіли, що на тимчасово окупованих територіях росіяни почали нав'язувати населенню свої свята. У ЦНС заявили, що ворог намагається використати нейтральні за змістом заходи для "заспокоєння" місцевих жителів і створення атмосфери "нормального життя".