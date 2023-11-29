Чотирнадцятий або сьомий: росЗМІ підтвердили загибель в Україні генерала ЗС РФ Завадського

За перші чотири місяці війни в Україні загинули четверо російських генералів, нова хвиля настала за рік — із початком контрнаступу ЗСУ Росія втратила ще двох генералів. Завадський став сьомим генералом, загибель якого визнала Росія.

У Росії підтвердили смерть генерала Володимира Завадського. Як повідомила організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища "Кремль", офіцер ЗС РФ загинув 28 листопада. Завадський став сьомим генералом, загибель якого підтверджено з початку російського вторгнення в Україну. Фокус розповідає, коли та за яких обставин в Україні гинули російські генерали.

Як загинув Завадський

Як пише російське видання "Важные истории", генерал-майор Володимир Завадський був заступником командира 14-го армійського корпусу РФ. Повідомляється, що офіцер окупаційної армії підірвався на міні в тилу.

Мінус семеро генералів ЗС РФ

Четверо російських генералів — Андрій Суховецький, Володимир Фролов, Канамат Боташев і Роман Кутузов — загинули на початку повномасштабної війни. Після цього протягом року не було підтверджень про втрати вищого російського командування.

Андрій Суховецький

Генерал-майор Збройних сил РФ, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Андрій Суховецький загинув 28 лютого 2022 року під Маріуполем під час російського вторгнення в Україну. 4 березня Володимир Путін особисто підтвердив смерть Суховецького. Це стало першим випадком, коли російська влада офіційно визнала загибель свого генерала. Військовий історик Джек Мак-Колл зазначав, що Суховецький став другим російським генералом, який загинув у прямому бою з українськими військами, після ліквідації вояками УПА радянського генерала Миколи Ватутіна 1944 року.

Володимир Флоров

Генерал-майор, заступник командувача 8-ї гвардійської армії ЗС Росії Володимир Фролов загинув за загадкових обставин у бою на території України. За даними росЗМІ, свідоцтво про смерть загиблого на війні в Україні генерал-майора Володимира Фролова було оформлено 13 квітня 2022 року, водночас він загинув 10 березня 2022 року. Обставин загибелі Володимира Фролова не повідомляли, а замість повної дати смерті на могилі написано тільки рік.

Фото: Важные истории

Канамат Боташев

Генерал-майор у відставці, найманець ПВК "Вагнер" Канамат Боташев загинув 22 травня 2022 року в Україні, коли штурмовик Су-25, який він пілотував, під час атаки позицій ЗСУ поблизу міста Попасна Луганської області збили за допомогою ПЗРК "Ігла" військові 80-ї десантно-штурмової бригади. Через два дні, 24 травня 2022 року, росЗМІ офіційно визнали загибель генерала.

Роман Кутузов

Генерал-лейтенант ЗС РФ Роман Кутузов на початку повномасштабного вторгнення РФ командував 1-м армійським корпусом окупаційних військ у Донецьку. Загинув у бою, а 7 червня 2022 року похований на Федеральному військовому меморіалі "Пантеон захисників Вітчизни" Митищинського міського округу. Його смерть була офіційно визнана російськими ЗМІ, проте обставини загибелі залишилися невідомими.

Втрати серед російських генералів поновилися з червня 2023 року, з початком українського контрнаступу. Із липня по листопад загинули ще двоє генералів: генерал-майор Сергій Горячев, начальник штабу 35-ї загальновійськової армії Росії, і генерал-лейтенант Олег Цоков, заступник командувача Південного військового округу.

Олег Цоков

Як повідомляли раніше, 11 червня, росЗМІ, генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков загинув унаслідок удару крилатими ракетами Storm Shadow.

Загиблий генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков Фото: Twitter Ліквідований начальник штабу 35-ї армії РФ Сергій Горячев Фото: ТАСС

Сергій Горячев

20 червня росЗМІ повідомили, що начальник штабу 35-ї армії РФ Сергій Горячев загинув унаслідок влучання ракети в Запорізькій області.

Непідтверджені смерті генералів ЗС РФ

Як зазначає BBC, українські джерела також повідомляли про загибель ще сімох російських генералів, але щонайменше троє з них — Магомед Тушаєв, Віталій Герасимов і Андрій Мордвічев — виявилися живими, що підтверджено відеозаписами та їхньою участю в бойових діях на території України.

Наразі немає жодних підтверджених місць поховання або даних про інших чотирьох генералів, про яких повідомляли українські ЗМІ.

Проте загибель вищого офіцерського складу має значний вплив на російську армію. Експерти стверджують, що загибель генералів може бути пов'язана з проблемами в організації російської армії. На початку вторгнення генералам доводилося особисто контролювати передову через складнощі з налаштуванням захищених каналів зв'язку та логістикою, що збільшувало ризик їхньої загибелі. Пізніше генерали стали жертвами точних ударів артилерійських систем дальнього радіуса дії, поставлених Україні її західними союзниками.

Нагадаємо, про загибель генерал-майора Володимира Завадського стало відомо 28 листопада. Примітно, що портрет молодого Завадського було використано для реклами військової служби за контрактом.