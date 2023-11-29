В українських військових частинах від 30 до 70 відсотків відмовників, — Арестович (відео)

Ексрадник ОП виступив проти зниження призовного віку, заявивши, що на тлі скорочення західної допомоги це призведе до зростання втрат.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що мільйони українських чоловіків уникають постановки на військовий облік, а у військових частинах від 30% до 70% відмовників. Про це він сказав у прямому ефірі 28 листопада під час інтерв'ю Миколі Фельдману.

За словами Арестовича, інформацію про 30-70% відмовників в українській армії він отримав від своїх друзів-військових, із якими спілкується щодня.

"Я ніби трошки військовий, у мене ніби друзі командири, я можу з ними поговорити на командирському рівні", — сказав ексрадник ОП.

Арестович зазначив, що, за його даними, 4,5 мільйона військовозобов'язаних громадян України уникають постановки на військовий облік.

Він також заявив, що зниження призовного віку в країні за нестачі західних озброєнь призведе до зростання втрат.

"І водночас лунають голоси про нелегкі рішення у сфері мобілізації. Але, коли знизять планку призовного віку, на тлі скорочення західних постачань це означатиме значне збільшення втрат, тому що зупинятимемо (ЗС РФ) автоматами та власними тілами", — заявив Арестович.

На думку блогера, перспективи такого рішення "вкрай непопулярні" для політичного керівництва України.

Зниження призовного віку: що кажуть у Міноборони й ТЦК

У Міністерстві оборони України 4 травня запропонували зменшити граничний призовний вік із 27 до 25 років.

"Ці зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років", — заявили в пресслужбі оборонного відомства.

Зі свого боку, спікер Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК і СП) майор Роман Істомін 24 жовтня заявив, що сьогодні в Україні спостерігається недостатня кількість громадян, які хочуть і можуть захищати свою країну.

"Якщо скорочуватиметься перелік підстав для надання відстрочки, скорочуватиметься кількість заброньованих громадян або призовний вік, країна отримає додатковий мобілізаційний ресурс", — пояснив Істомін.

Нагадаємо, 17 жовтня після розгляду законопроєкту №9281 Верховна Рада України підтримала зниження призовного віку на строкову службу з 27 до 25 років. Однак цей закон поки не набув чинності, оскільки його підписання очікується від президента Володимира Зеленського.

Член комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін 26 листопада заявив, що в питанні зниження мобілізаційного віку до 25 років, уже ухваленому парламентом, досі не відбулося "зрушення". На його думку, запровадження цієї зміни допомогло б військовому керівництву визначитися з подальшими планами.