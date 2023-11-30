Пряма війна Росії і НАТО: Кремль погрожує не тільки Україні, — експерт (відео)

Аналітик Олександр Мусієнко заявив, що попереджати країни НАТО необхідно. Так формується громадська думка про те, що варто підтримати Україну, щоб не допустити війни Альянсу з РФ.

Країни НАТО повинні розуміти, що Росія загрожує не тільки Україні, а й їм. Тому Альянсу потрібно збільшувати військові витрати. Про це розповів військовий аналітик, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю"24 каналу".

За його словами, зараз робляться спроби повернути держави Заходу до того планування, якого вони дотримувалися за часів Холодної війни.

"Звичайно, перегляд зараз концептуальний триває. І це добре, адже, враховуючи існуючі бюрократичні процедури, на це потрібен час", — сказав він.

Мусієнко сказав, що Росія зараз розраховує на те, що щось зміниться внаслідок виборів президента США 2024 року, а також виборів у Європі.

Повідомляється, що є різні оцінки того, як швидко Росія зможе відновитися, щоб повноцінно протистояти НАТО. За одним сценарієм, їй потрібно 2 роки, щоб з'явилися можливості вторгнутися в Литву, Латвію, Естонію. За іншою версією, Альянс має від 6 до 10 років, щоб підготуватися до повноцінної війни.

На думку Мусієнка, за 2 роки Росія точно відновитися не зможе. Навіть підвищення витрат на оборону не означатиме, що протягом короткого періоду часу в РФ спостерігатиметься різкий приріст у виробництві техніки або зброї. Однак, як вважає експерт, попереджати країни НАТО необхідно.

"Так формується громадська думка про те, що в такому разі, можливо, варто зараз підтримати краще Україну, щоб не допустити безпосереднього зіткнення Росії з НАТО", — зауважив Мусієнко.

Олександр Мусієнко про можливу війну Росії та НАТО

Раніше повідомлялося, що Україна отримала точні рекомендації щодо вступу до НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що Україна успішно здійснює реформи в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Згідно з його заявою, однією з основних тем обговорення на зустрічі було обговорення можливих форм співпраці держав-членів НАТО з Україною у зв'язку з цими питаннями.