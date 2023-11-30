Пряма війна Росії і НАТО: Кремль погрожує не тільки Україні, — експерт (відео)
Аналітик Олександр Мусієнко заявив, що попереджати країни НАТО необхідно. Так формується громадська думка про те, що варто підтримати Україну, щоб не допустити війни Альянсу з РФ.
Країни НАТО повинні розуміти, що Росія загрожує не тільки Україні, а й їм. Тому Альянсу потрібно збільшувати військові витрати. Про це розповів військовий аналітик, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю"24 каналу".
За його словами, зараз робляться спроби повернути держави Заходу до того планування, якого вони дотримувалися за часів Холодної війни.
"Звичайно, перегляд зараз концептуальний триває. І це добре, адже, враховуючи існуючі бюрократичні процедури, на це потрібен час", — сказав він.
Мусієнко сказав, що Росія зараз розраховує на те, що щось зміниться внаслідок виборів президента США 2024 року, а також виборів у Європі.
Повідомляється, що є різні оцінки того, як швидко Росія зможе відновитися, щоб повноцінно протистояти НАТО. За одним сценарієм, їй потрібно 2 роки, щоб з'явилися можливості вторгнутися в Литву, Латвію, Естонію. За іншою версією, Альянс має від 6 до 10 років, щоб підготуватися до повноцінної війни.
На думку Мусієнка, за 2 роки Росія точно відновитися не зможе. Навіть підвищення витрат на оборону не означатиме, що протягом короткого періоду часу в РФ спостерігатиметься різкий приріст у виробництві техніки або зброї. Однак, як вважає експерт, попереджати країни НАТО необхідно.
"Так формується громадська думка про те, що в такому разі, можливо, варто зараз підтримати краще Україну, щоб не допустити безпосереднього зіткнення Росії з НАТО", — зауважив Мусієнко.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала точні рекомендації щодо вступу до НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що Україна успішно здійснює реформи в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Згідно з його заявою, однією з основних тем обговорення на зустрічі було обговорення можливих форм співпраці держав-членів НАТО з Україною у зв'язку з цими питаннями.