Під завалами є люди: РФ вдарила ракетами С-300 по Покровському району (фото, відео)

ЗС РФ, за даними поліції, одночасно завдали ракетних ударів по Покровську, Мирнограду і Новогродівці. Унаслідок обстрілу постраждали 10 осіб, зокрема діти. Тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

Російські окупанти в ніч на 30 листопада продовжили атаки по мирних українських містах і запустили щонайменше 6 ракет в один із районів Донецької області. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що 6 ракет С-300 одночасно вдарили по Покровському району регіону.

За словами міністра, під обстріл потрапили населені пункти Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Унаслідок обстрілу постраждали 10 осіб, серед яких чотири дитини. Пошуки ще п'ятьох місцевих жителів тривають, вони можуть перебувати під завалами.

У Покровську серед постраждалих сім'я з двома дітьми — 16-річним підлітком і 6-місячним немовлям. Також поранення отримав 13-річний хлопець.

Попередньо було пошкоджено багатоповерхову будівлю, 9 приватних будинків, відділення поліції, автомобілі та гаражі.

"Один зі снарядів вибухнув у дворі будинку, де мешкала сім'я з двома дітьми. Унаслідок обстрілу було зруйновано дах і стіни будинку, сім'я опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловікові, у якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його і швидко доправив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", — ідеться в повідомленні.

Кореспондент Фокусу підтвердив, що вибухи в Покровську прогриміли після 23:20. Співрозмовники видання нарахували не менше 10 вибухів у центральній частині міста. Після масованого обстрілу один із районів Покровська було знеструмлено.

У Новогродівці було зафіксовано "приліт" у багатоповерховий будинок, що в результаті поранило 13-річну дитину. На місці продовжують працювати поліцейські та співробітники рятувальних служб. Під завалами можуть перебувати 5 осіб, включно з однією дитиною.

Мирноград противник обстріляв двома ракетами С-300, продовжують у МВС. Руйнування зафіксовано в будівлі поліції.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а в регіонах активно працювали системи ППО. Інформацію про бойову роботу протиповітряної оборони підтвердили в Хмельницькій ОВА. Повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння також було оголошено в кількох українських областях.