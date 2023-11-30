ЗС РФ атакували ракетами С-300 і ударними Shahed: у ЗСУ озвучили деталі нічного обстрілу (фото)

Пуски іранських дронів-камікадзе здійснювалися з окупованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська. На Хмельниччині уламки БПЛА пошкодили завод, а на Донеччині — зафіксовано прильоти в житлові будинки.

Російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 30 листопада. Противник випустив дрони-камікадзе іранського походження Shahed. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки об'єктів вдалося знищити в небі.

Загалом противник випустив по країні 20 ударних БПЛА і здійснювали запуски одразу з двох напрямків: Приморсько-Ахтарська в Росії, а також території тимчасово окупованого Кримського півострова.

До відбиття повітряного нападу було залучено всі необхідні для цього засоби, серед яких: винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"У результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала в південних, східних і центральних областях держави", — йдеться в повідомленні.

Силам ППО вдалося знищити 14 дронів-камікадзе за ніч Фото: Повітряні сили ЗСУ

Прокоментували атаку і в Хмельницькій обласній військовій адміністрації, адже регіон був однією з цілей противника під час обстрілу.

Зазначається, що сили ППО працювали в Шепетівському районі, адже була загроза з боку дронів-камікадзе.

"Внаслідок їхнього знищення, уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються", — заявили в ОВА.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів про повітряні об'єкти, які противник спрямував по регіону. Під час атаки українським захисникам із Повітряного командування "Схід" вдалося знищити в області 3 ворожі безпілотники. Усі вони були перехоплені в районі Нікопольського району.

Також посеред ночі з важкої артилерії було атаковано Марганецьку громаду. В інших районах регіону обійшлося без ударів, люди не постраждали.

Постраждала від дій противника і Донецька область. ЗС РФ запустили по Покровському району 6 ракет С-300, що призвело до руйнувань житлових будинків і постраждалих у трьох населених пунктах. Під завалами можуть перебувати 5 осіб.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. У регіонах країни активно працювала протиповітряна оборона. У деяких областях також оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.