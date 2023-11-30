Бійці ССО ефектно спалили російський "Солнцепек" на лівому березі Дніпра (відео)

Важку вогнеметну установку виявили оператори Сил спецоперацій спільно з військовими розвідниками. У відомстві уточнюють, що знищений "Солнцепек" щодня вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі села Кринки.

Російські окупанти зазнали чергових втрат на фронті в Україні та залишилися без системи ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомили Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ в соціальній мережі Facebook 30 листопада.

Зазначається, що ефективна операція була проведена спільно зі співробітниками Служби безпеки України та розвідниками. Сталося це на Херсонському напрямку.

"Оператори ССО у взаємодії з СБУ в Харківській області й розвідниками 140-го ОРБ морської піхоти виявили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", — ідеться в повідомленні.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що росіяни намагалися вберегти вогнеметну систему, однак після одного з ударів місцевість була оповита чорним димом.

За допомогою цього озброєння противник щодня обстрілював позиції українських військових біля населеного пункту Кринки, який розташований на лівому березі Херсонської області, де ЗСУ вдалося створити плацдарм.

У результаті озброєння знищено, відповідно, бойовий потенціал противника скоротився.

За останній час українським військовим вдалося знищити колосальну кількість ТОС "Солнцепек". Про один із випадків повідомлялося 24 листопада.

Бійці з Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою дрона-камікадзе знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек".

"Чергова важка вогнеметна система "Солнцепек" не змогла сховатися від нашого дрона-камікадзе "Пегас", — ідеться в повідомленні.

18 листопада також повідомлялося, що ЗСУ знищили "Солнцепек" на лівому березі Дніпра в Херсонській області, що наблизило звільнення регіону. Українські військові зафіксували ворожу важку вогнеметну систему та кілька разів атакували її. Після вдалих ударів система вибухала, а в небо здіймався вогонь і густий дим.