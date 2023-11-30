ЗС РФ розгортає новосформовану 104-ту дивізію ПДВ під Херсоном, — розвідка

У британському Міноборони зазначили, що солдати формування, найімовірніше, будуть погано навчені та навряд чи відповідатимуть колишнім стандартам елітних підрозділів російських ПДВ.

Російські окупанти вперше розпочали розгортання нової сформованої 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії на території України. Цей підрозділ, про який говорив очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу ще в серпні, імовірно, дислокується в Херсонській області. Про це 30 листопада повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що Шойгу наприкінці літа оголосив про плани щодо відтворення 104-ї гвардійської дивізії ПДВ, яку в 1998 році було скорочено до бригадного складу. До дивізії увійдуть 337-й полк, додатковий маневрений полк і 52-а артилерійська бригада. Так кількість повітряно-десантних дивізій у Збройних силах РФ збільшиться до п'яти.

"Дивізія, найімовірніше, буде погано навчена та навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ПДВ. Вона майже напевно перебуватиме під пильною увагою російського генерала Михайла Теплинського, відповідального за Херсонський напрямок", — ідеться в повідомленні.

Створення 104-ої дивізії ВДВ

Сама дивізія була створена 1944 року, і на той час це була гвардійська стрілецька дивізія. До 1946 року її було повністю сформовано та реорганізовано в 104-ту гвардійську повітряно-десантну ордена Кутузова дивізію. У 1998 році дивізію скоротили до бригади.

Підрозділ свого часу брав участь у бойових діях у Чечні, Абхазії, Югославії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну бригада брала участь у захопленні Гостомеля, де зазнала втрат, вступивши в протистояння з українськими захисниками з 80-ї ОДШБр Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що на лівому березі Дніпра Херсонського напрямку ЗСУ створили плацдарм. Позиції цілодобово обстрілюють позиції українських сил, проте нашим бійцям вдалося налагодити постачання обладнання на лівий берег.