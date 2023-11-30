Мобілізація в Україні: як зараз проходить призов і кого заберуть в армію в грудні

За словами підполковника Володимира Фітьо, категорія призовників 18-27 років може призиватися на військову строкову службу. Але оскільки немає указу президента на звільнення з демобілізації попередніх строковиків і з набору нових, така група громадян зараз мобілізації не підлягає.

Верховна Рада України підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти щодо продовження терміну воєнного стану в Україні та введення загальної мобілізації у зв'язку з діями Росії до лютого 2024 року. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, підполковник Володимир Фітьо в інтерв'ю NV.

Згідно з його заявою, процес мобілізації в Україні триває з лютого 2022 року і розвивається згідно з планом, не передбачаючи жодних посилень чи послаблень.

"Можливо, був більший набір на початку, коли формувалося більше частин. Усі виклики, пов'язані з проведенням мобілізації в Росії, були враховані під час нашої мобілізації. На даний момент в Україні військовозобов'язаними є громадяни віком від 18 до 60 років, які за своїм станом здоров'я можуть проходити військову службу", — нагадав він.

Також він зазначив, що існує група призовників віком 18-27 років, яких могли б призвати на військову строкову службу. Однак, оскільки не було указу президента про демобілізацію попередніх строковиків і про нові призови, ця категорія громадян наразі не підпадає під мобілізацію.

"Окрім цього військовозобов'язані громадяни після отримання повістки, якщо вони з'явилися в ТЦК особисто, проходять медичний огляд і оновлюють свої військово-облікові дані. Якщо в них немає причин, передбачених законодавством для отримання відстрочки від мобілізації, вони направляються до навчального центру, де проходять навчання від одного місяця і, відповідно, вже потім направляються до своїх військових частин", — пояснив він.

Що стосується облікових спеціальностей, то це, за словами підполковника, залежить від потреб, які на даний момент є.

"По-перше, коли людина прийшла до ТЦК, це не означає, що вона одразу йде до Збройних Сил. Вона надає свої облікові дані і, якщо за станом здоров'я та її спеціальністю на цей момент вона зараз потрібна, то таку людину можуть мобілізувати за сформованим напрямком. Найпростіше навчання — це військово-облікова спеціальність стрілець — триває від одного місяця. Якщо військово-облікова спеціальність складніша, наприклад, оператор дронів, навідник-артилерист і ще низка професій, то навчання триває довше — місяць, два, три, згідно з програмою. Також наші мобілізовані проходять навчання за кордоном у країнах-партнерах. Це Німеччина, Іспанія, Велика Британія та інші", — підсумував він.

Нагадаємо, деякі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. У законодавстві України передбачено чотири причини для демобілізації під час війни.

Також нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, чи буде посилено мобілізацію в Україні. Планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно — щодня, і поки що немає потреби підвищувати інтенсивність призову.