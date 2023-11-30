Війна в Латинській Америці. Чому Венесуела може напасти на Гаяну: історія конфлікту

Територіальний конфлікт між Венесуелою та Гаяною тягнеться з 1899 року, але зараз він значно загострюється. В регіоні Ессекібо знайшли величезні запаси нафти. Президент Мадуро хоче "відновити територіальну цілісність" через референдум й захопити багатий регіон.

Бразильська розвідка стверджує, що президент Венесуели Ніколас Мадуро планує військове вторгнення проти Республіки Гаяна вже найближчими днями. Про це повідомляє AP.

Ніколас Мадуро докладає зусиль, щоб провести референдум щодо одного з регіонів Гаяни. Мешканцям Венесуели 3 грудня запропонують відповісти на 6 запитань, включно з тим, чи мають жителі Ессекібо мати громадянство Венесуели. Гаяна розглядає майбутній референдум як анексію, тому ще 14 листопада звернулась до Міжнародного суду призупинити окремі частини голосування. Суд ще не виніс рішення, але якщо воно буде проти Венесуели, то в неділю в країні все одно відбудуться референдум. Серед питань також є те, щоб перестати визнавати юриспруденцію Міжнародного суду. Тимчасове рішення суддів очікується 1 грудня.

Чим важливий регіон Ессекібо для Венесуели?

Ессекібо маю площу 159,5 квадратних кілометрів й становить дві третини території Гаяни. Венесуела заперечувала кордони, які були визначені міжнародними арбітрами у 1899 році, коли більшість спірних територій опинилась під контролем Британської Гвіани. Венесуела також апелює до угоди 1966 року, згідно з якою сторони мають провести кордон між країнами, але мирним шляхом.

Мапа спірних територій Венесуели та Гаяни

Представник керівної партії Венесуели Вільям Фаріньяс каже, що мешканці Ессекібо вже "відчувають себе венесуельцями". Його однопартієць Хуан Ромеро також додав, що якщо референдум вирішить роздати паспорти, то буде проведена конституційна реформа, яка зробить англійську державною мовою. Гаяна є єдиною англомовною країною в Латинській Америці.

У 2015 році ExxonMobil виявив в Ессекібо великі родовища нафти. Також регіон багатий на газ та інші мінерали. Вже у 2023 році Гаяна оголосила про перший раунд торгів на видобуток нафти на 11 блоках. Після цього й було оголошено референдум для "відновлення територіальної цілісності".

Мапа нових місценароджень нафти та газу

Що кажуть в Гаяні?

В регіоні Ессекібо проживають корені мешканці Гаяни. Вони вказують на назви пам'яток їхньою рідною мовою як на приклад того, що цей регіон ніколи не належав Венесуелі. Також вони наполягають, щоб референдум не змінив їхнього життя.

Гаяна хоче розвʼязати проблему через Міжнародний суд. Проте він досі не виніс рішення щодо того, щоб визнавались кордони від 1899 року, й скасувати договір 1966 року. Вони запросили, щоб Міжнародний суд заборонив Венесуелі будь-яке "створення" штату на території Ессекібо. Вони вимагають заборони надання венесуельського громадянства населенню регіону, бо це буде порушенням Статуту ООН.

Також для захисту від Венесуели Гаяна хоче створити військові бази за підтримки США в регіоні.

"Ми ніколи не були зацікавлені у військових базах, але ми повинні захищати наші національні інтереси. Наступного тижня до нас приїдуть дві команди з Міністерства оборони США, а потім буде кілька візитів у грудні високого рівня", — заявив віцепрезидент Гаяни Бхаррат Джагдео.

Бразилія мобілізує війська

Міністерство оборони Бразилії оголосило про розгортання військ на північному кордоні у відповідь на ескалацію напруженості між Венесуелою та Гаяною.

Бразильська армія мобілізується

"Міністерство оборони стежить за ситуацією. У північному прикордонному регіоні було посилено оборонні заходи, що сприяло збільшенню військової присутності", — заявили в Міноборони.