Пенсіонер, що виховує двох дітей, відмовився підписувати повістку: як його покарали

Чоловік перебував на обліку як військовозобов’язаний та успішно пройшов медогляд. Проте коли до нього прийшли з повісткою, житель Волині не захотів її отримувати.

В Україні засудили пенсіонера, який відмовився мобілізуватись. Про це відомо з вироку Маневицького районного суду Волинської області від 23 листопада.

Підсудний, ім’я якого невідоме, є військовозобов’язаним та перебував на обліку. 9 червня військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби.

20 вересня чоловік мав отримати повістку, але відмовився її підписувати. Відповідно до неї 26 вересня українець повинен був з’явитись у пункті збору. Однак там на нього так і не дочекались.

Відмову від повістки й неявку у ТЦК кваліфікували як ухилення від призову. За даними суду, обвинувачений не мав права на відстрочку або поважних причин не приходити у військкомат. За медичною допомогою у період 20-27 вересня він також не звертався.

У вироку зазначено, що ухилянт є пенсіонером. Окрім того, він утримує двох неповнолітніх дітей. У скоєному чоловік розкаявся.

Мешканця Волині визнали винним та засудили до трьох років ув’язнення, але звільнили від покарання з іспитовим строком на два роки. Варто зазначити, що у вироку не уточнюється вік чоловіка.

Нагадаємо, речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, кого можуть призвати в Україні у грудні. Він наголосив, що "коли людина прийшла до ТЦК, це не означає, що вона одразу йде до Збройних Сил".

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