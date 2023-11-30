"Точно не знаємо": Зеленський висловився про членство в НАТО і новий напад РФ (відео)

За словами президента, зараз у пріоритеті стоїть безпека країни. Необхідно зробити все для того, щоб не допустити нової агресії Кремля.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому до кінця не буде відомо, чи вступить Україна до НАТО і чи зможе Російська Федерація напасти в майбутньому знову. Про це він заявив під час спілкування зі студентами з Миколаєва.

За його словами, для нашої країни в пріоритеті стоїть безпека, тому що запрошення до Альянсу все ще немає, а ось Росія в будь-який момент зможе за бажанням знову атакувати мирні міста. Не можна допустити, щоб у майбутньому це сталося.

"Ми ділимося своїм досвідом з усіма партнерами. Країна, яка проходить через війну і хоче закінчити її так, щоб вона не почалася знову. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо. Це життя і це Росія. Ніхто вам не скаже, чи будемо ми в НАТО", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо він зазначив, що завдання України найближчим часом зробити все від себе можливе, щоб місцеві жителі були в безпеці, і що реалізація задуманого плану здійснюється за стандартами НАТО й одразу на кількох напрямках. Також ведеться розробка власних стандартів. Все це призведе до того, що держава сильно зміниться.

Під час спілкування зі студентами президент також торкнувся теми поставок західних винищувачів F-16. За його словами, все залежить від того, як швидко західні партнери зможуть навчити пілотів ЗСУ керувати літаками.

"Крім професіоналізму потрібен досвід і мова. Вільна мова. Людині потрібно розмовляти англійською абсолютно вільно для того, щоб вчитися. Тут багато різних питань. І в когось курс — це рік, а в когось 6-9 місяців може бути, а для когось це довгий етап. Я думаю, що ми зможемо у 2024 році отримати перші винищувачі. Я думаю так буде", — підсумував Володимир Зеленський.

Також глава держави заявив, що Крим чекає на повернення, а з Донбасом буде складніше. За словами глави держави, звільнити території завжди легше, ніж повернути прихильність людей. У Донецькій і Луганській областях бойові дії тривають уже майже 10 років і багато жителів пройшли через них.