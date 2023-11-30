"Платите найвищу ціну": Зеленський побував на командному пункті ЗСУ під Куп'янськом (відео)

Бійці 93 бригади "Холодний яр" отримали нагороди з рук президента Зеленського. Крім того очільник держави ознайомився з ситуацією під Куп'янськом від командувача Сирського.

Президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які тримають позиції на Куп'янському відтинку фронту на Харківщині. Очільник країни зустрівся з командирами та бійцями, нагородив кращих українських воїнів. Про візит на командний пункт політик написав 30 листопада у повідомленні на сторінці Facebook.

Зеленський зазначив, що бійці на Куп'янському відтинку фронту захищають людей, які живуть на Харківщині. Наголосив, що без них ці люди не могли б жити, нехай навіть їхнє теперішнє життя складне.

"Захищаєте людей, які розуміють, що без вас у них не буде навіть такого складного життя та й можливості жити", — сказав президент.

На відео з командного пункту видно, що разом з Зеленським прибув голова Офісу президента Андрій Єрмак. Політики зустрілись з командувачем Сухопутними військами та ОСУВ "Хортиця" генерал-полковником Олександром Сирським: військовий ознайомив їх з ситуацією на фронті. Після цього президент нагородив бійців 93 ОМБр "Холодний яр" та низки інших підрозділів.

"Я знаю, що ви щодня втрачаєте близьких людей, побратимів. Всі розуміють, що це найвища ціна, і тому я вас прошу берегти себе".

Коли саме відбувся візит Зеленського у командний пункт під Куп'янськом точно не відомо. У повідомленнях від 29 листопада очільник держави вказував, що відвідував південні регіони — Одесу, Миколаїв, Херсон.

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Зазначимо, зі звітом Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 листопада ЗС РФ під Куп'янськом атакували сім разів. При цьому під ударами ворога опинились три населених пункти: два — на Харківщині (Синьківка та Петропавлівка) та один — на Луганщині (Стельмахівка, за 30 на південний схід від Куп'янська, за 16 км від Сватового).

Куп'янський напрямок станом на 30 листопада 2023 року Фото: DeepState

Під час візиту до Миколаєва президент зустрівся зі місцевими студентами, повідомили ЗМІ. Під час спілкування політик заявив, що очікує нову спробу наступу ЗС РФ.

Нагадуємо, 30 листопада українські спецслужби розповіли про кілька диверсій на російській залізниці. Однак з диверсій сталась на залізниці, яка прямує до Китаю — там підірвали тунель. Інші диверсії стались у Підмосков'ї — там перервали логістику росіян, підпаливши релейні шафи.