Сили оборони знищили позицію російської ППО в Херсонській області, — "Атеш"

Українське підпілля заявило, що нині відомо про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та 2 російських окупантів.

У четвер вранці, 30 листопада, Сили оборони України знищили позицію протиповітряної оборони ЗС РФ, яка знаходилася у Скадовському районі Херсонської області вздовж Червонопрапорного каналу. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

Українське підпілля заявило, що відомо про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та 2 окупантів.

Наразі деталі ліквідації російської ППО невідомі.

ЗС РФ атакували ракетами С-300 і ударними Shahed: деталі

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 30 листопада. Противник випустив 20 дронів-камікадзе іранського походження Shahed.

Окупанти здійснювали запуски одразу з двох напрямків: Приморсько-Ахтарська в Росії, а також території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Постраждала від дій противника і Донецька область. ЗС РФ запустили по Покровському району 6 ракет С-300, що призвело до руйнувань житлових будинків і постраждалих у трьох населених пунктах. Під завалами можуть перебувати 5 осіб.

Нагадаємо, 30 листопада в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України повідомили, що у День радіотехнічних військ комплекс HIMARS завдав успішного удару по комплексу РЕБ Р-330 "Житель".

Також 30 листопада Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ в соціальній розповіли, що російські окупанти зазнали чергових втрат на фронті в Україні та залишилися без системи ТОС-1А "Солнцепек".