"Неправильна стратегія": у Зеленського відповіли, чи є конфлікт з Залужним (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що чутки про внутрішні чвари шкодять Україні. Водночас він визнав, що між президентом і головнокомандувачем ЗСУ відбуваються "складні" розмови.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи є конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це відомо з ефіру "Радіо Свобода" від 30 листопада.

"Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує. І це головне. Ще раз підкреслюю, що президент Зеленський в постійній комунікації знаходиться з паном Залужним", — сказав він.

Подоляк визнав, що воєначальник та президент іноді проводять "складні" розмови щодо контрнаступу ЗСУ.

"Але ще раз підкреслюю: ці спілкування — щоденні, в робочих форматах", — додав він.

Чиновник наголосив, що розмови про конфлікт між Зеленським і військовими шкодять ефективності планів на контрнаступ, відносинах з партнерами та настроям у суспільстві. Більш того, вони вигідні Росії.

Заява Мар’яни Безуглої: що кажуть у Зеленського

Також Подоляк прокоментував скандальні заяви народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої. Він наголосив, що ОП не модерує висловлювання парламентарів.

"На мій погляд, план дій на 2024 рік існує. Про це говорить і президент, і сам пан Залужний. Корективи, які треба вносити, зброя, яка нам потрібна на цьому етапі, технологічний ривок, про який говорить пан Залужний — це все зрозуміло", — зазначив радник.

З його слів, прийнятий Зеленським бюджет чітко фіксує, які ресурси будуть виділені на бойові дії. Окрім того, на Ставці вносяться корективи у тактику війська.

Подоляк підкреслив, що план існує. Водночас він виразив сумніви щодо того, що з ним можуть бути ознайомленні депутати. Чиновник пояснив, що рішення щодо подальших дій на фронті ухвалює Ставка.

"У нас традиційно депутати, не тільки провладні, будь-які, мають бажання коментувати ті чи інші дії посадових осіб. Навіть радикально, я б сказав, коментувати. На мій погляд, це неправильна стратегія", — додав він.

Коментар Михайла Подоляка (про Володимира Зеленського і Валерія Залужного — з 10:22)

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що він нібито не може надати план на 2024 рік. Пізніше вона також звинуватила його в публікації "замовної" статті".

20 листопада президент Володимир Зеленський на тлі чуток про його конфлікт з Залужним заявив, що перехід військових у політику — це помилка. З його слів, воєначальники мають обирати між політичною кар’єрою та війною.