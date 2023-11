"Leave me alone": в ОБСЄ ряд дипломатів вийшли із зали, щоб не слухати Лаврова (відео)

Очільник російського закордонного відомства звинуватив держави НАТО та ЄС у руйнуванні військово-політичного виміру ОБСЄ та огризався колегам, які сиділи поруч.

На засіданні ОБСЄ під час виступу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у кількох міністрів з інших країн здали нерви і вони вийшли із зали, щоб не слухати його заяви. У мережі з'явилося відео промови Лаврова. Також про це проінформувало видання The Guardian.

"Декілька офіційних осіб покинули засідання міністрів ОБСЄ, поки Сергій Лавров виступав після того, як кілька делегацій висловили стурбованість його присутністю", — пише видання.

Засідання ОБСЄ відбулося в Північній Македонії в місті Скоп'є. Очільник російського закордонного відомства спершу роздратувався на колег, які йому нібито заважали. "Can you leave me alone, please? Thank you (Залиште мене у спокої. Дякую)", — сказав Лавров.

Після цього він заговорив у мікрофон і звинуватив держави НАТО та ЄС у руйнуванні військово-політичного виміру ОБСЄ і заявив, що сама організація перебуває на краю прірви. Також Лавров згадав про санкції, які ввели проти Росії.

"Завершення біполярного протистояння позбавляло Альянс можливості подального існування. НАТО і Євросоюз зруйнували військово-політичний вимір ОБСЄ. США та Європа запровадили проти Росії тисячі санкцій і поставили хрест на широкій практичній кооперації між Сходом та Заходом", — сказав він.

Під час спічу Сергія Лаврова українська делегація вийшла з приміщення. Також ще кілька дипломатів з інших країн встали зі своїх місць і показово залишили залу, не бажаючи слухати маячню російського міністра.

Серед дипломатів, які бойкотували виступ Лаврова, — Литва, Латвія, Естонія і Польща. Представники США та ЄС відвідали лише вечерю напередодні саміту, на яку Лавров не з'явився.

Нагадаємо, що 29 листопада очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в Брюсселі до нього підходили дипломати кількох країн і повідомили, що не будуть присутні на міністерському засіданні ОБСЄ через участь у ньому Сергія Лаврова.

Раніше повідомлялося, що Сергій Лавров прибув до Північної Македонії Скоп'є на засідання ОБСЄ через Грецію, а не Болгарію, оскільки Софія заборонила проліт борта, на якому була речниця МЗС РФ Марія Захарова.