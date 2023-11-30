"Турбує військових": чому Зеленський досі не знизив призовний вік, — Bloomberg

На думку ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, українцям час переоцінити масштаби мобілізації, оскільки Володимир Путін "потайки мобілізує всю країну".

Президент України Володимир Зеленський досі не підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Затримка може бути пов'язана з очікуванням чіткого плану щодо цілей призову, розміщення новобранців і ротації військовослужбовців, пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

"Я очікую більш ретельного аналізу кожного з цих питань як з боку уряду, так і з боку військових і конкретних пропозицій", — цитують журналісти Зеленського.

У публікації йдеться про те, що український лідер звернувся до свого уряду і вищого керівництва із запитом про більш комплексний пакет заходів, краще адаптований до воєнного часу. При цьому схвалений українським парламентом проєкт щодо зниження призовного віку під час війни було відкладено.

"Закон мав набути чинності — парламент його повністю підтримав. Призов зараз проходить насилу", — сказав депутат парламентського комітету з оборони Роман Костенко.

У статті йдеться, що затримка "турбує військових". Повідомляється, що згаданий законопроєкт надасть ТЦК доступ до додаткових 140 000 потенційних призовників.

"Офіс президента побоюється, що ухвалення цього закону може призвести до ескалації напруженості. Це також може посилити настрої "миру за будь-яку ціну". Ця тенденція, хоча й не дуже популярна, вже існує і може посилитися", — вважає керівник київського науково-дослідного інституту "Пента" Володимир Фесенко.

Зі свого боку колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у статті для The Telegraph від 1 жовтня вказав на необхідність залучати до військової служби більше людей.

"Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь для майбутнього. Але річ у тім, що Росія потайки мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тож, як це зробила Велика Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби української мобілізації", — написав Воллес.

Нагадаємо, 4 травня в Міноборони України запропонували змінити законодавство і зменшити граничний призовний вік із 27 до 25 років.

Верховна Рада України 17 жовтня підтримала зниження призовного віку на строкову службу з 27 до 25 років. Однак цей закон поки не набув чинності, оскільки його підписання очікується від президента Володимира Зеленського.